Revolta prietenei lui Sebastian, tânărul ucis de șoferul drogat: Nu-mi vine să cred că au permis să se întâmple așa ceva, dacă interveneau la timp nu se mai ajungea aici

Prietena lui Sebastian, tânărul ucis de șoferul drogat la 2 Mai, a spus când a fost ultima oară când a vorbit cu el și ce i-a spus.

„A venit la mine acasă cu un prieten foarte bun de-al nostru. Ne-am simțit foarte bine, ne-am distrat, am râs. Pe 7 august s-a întâmplat. Nu știu de ce, dar am simțit să mă uit când pleacă împreună cu celălalt prieten să-l ducă acasă. Am vorbit că ne vedem în altă zi. Am ținut să ies pe balcon să mă uit la ei când pleacă, nu știu de ce. De atunci nu am mai vorbit nici prin mesaje foarte des”, a mărturisit prietena lui Sebastian.

Cum era Sebastian și ce visuri avea

„Era un om foarte bun, ajuta pe toată lumea. Voia să devină regizor, făcea scurtmetraje cu prietenii lui. Mie mi-a spus că vrea să joc un rol în scurtmetrajele lui. Unul dintre ele ar fi vrut să fie de groază, iar despre celelalte nu știu, nu mi-a explicat. Era un băiat foarte talentat și ajuta pe oricine putea, cum putea, cu orice putea”, a declarat tânăra.

Tânăra are un mesaj pentru autorități

„Nu-mi vine să cred că au permis să se întâmple așa ceva. Poate dacă interveneau la timp nu se mai ajungea aici și rămânea printre noi. Nu se rezolvă nimic. Nu știu, nu am ce să zic. Nu trebuia să se ajungă aici”, a spus în lacrimi prietena lui Sebastian.

Prietenii lui Sebastian au pregătit o campanie de conștientizare cu privire la efectele nocive ale drogurilor

Prietenii lui Sebastian au pregătit o campanie de conștientizare cu privire la efectele nocive ale drogurilor, „Drugs are NOT my life”. Duminică, 27 august, la ora 20:00, pe faleza lacului Pantelimon, la intrarea în oraşul Pantelimon va avea loc evenimentul special în memoria tânărului.

„Ne-am dori să vină câți mai mulți oameni și toată lumea să fie îmbrăcată în alb. Era tânăr, nu vrem să fie trist. Mie nu-mi vine să cred nici în momentul de față. Parcă tot aștept să mă văd cu el, să vorbesc cu el”, a spus prietena lui Sebastian la Realitatea Plus.

