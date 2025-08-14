La ce oră se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska, pe 15 august

Întâlnirea de la Anchorage (statul Alaska) între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, va începe vineri la ora 19:30 GMT, 22:30 în România, a anunţat joi Kremlinul, transmit AFP, Reuters și Agerpres.



Ordinea de zi se va referi în principal la reglementarea crizei ucrainene, a declarat consilierul prezidenţial rus pentru afaceri externe Iuri Uşakov. El a evocat de asemenea ca teme pacea şi securitatea, chestiuni internaţionale importante şi cooperarea bilaterală.



La finalul întâlnirii, Trump şi Putin vor participa la o conferinţă de presă comună.



Potrivit lui Uşakov, pregătirile pentru acest summit au intrat în faza decisivă, aceasta fiind prima întâlnire în persoană între cei doi preşedinţi de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în luna ianuarie.



Întâlnirea va fi găzduită de baza aeriană Elmendorf-Richardson din Anchorage şi va începe cu o discuţie tete-a-tete între Trump şi Putin, după care negocierile vor continua între cele două delegaţii, în prezenţa unui grup de experţi.



Ulterior, va fi organizată o conferinţă de presă comună pentru a face bilanţul, a adăugat Uşakov. Acesta a precizat că nu a fost fixată o durată maximă pentru negocieri şi că delegaţia rusă va reveni în ţară imediat după încheierea discuţiilor.



Delegaţia rusă va fi formată din ministrul de externe Serghei Lavrov, ministrul apărării Andrei Belusov, ministrul finanţelor Anton Siluanov, emisarul pentru probleme economice Kiril Dmitriev şi consilierul prezidenţial pentru afaceri externe Iuri Uşakov.



Aşteptările de la întâlnirea Trump-Putin sunt extrem de mari, la aproape trei ani şi jumătate de la începerea invaziei ruse în Ucraina.



Kievul şi aliaţii săi europeni se tem că summitul de la Anchorage va conduce la o soluţie nefavorabilă pentru Ucraina şi în ultimele zile şi-au intensificat apelurile la creşterea presiunilor internaţionale asupra Rusiei.

