€ 5.0865
|
$ 4.4207
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 16:30 04 Noi 2025

Republica Moldova stă la mâna Ucrainei pentru a intra în UE. Semnal important al Comisiei Europene
Autor: Ioan-Radu Gava

moldova sta la mana ucrainei Foto: Agerpres
 

Comisia Europeană a lăudat eforturile Ucrainei, Moldovei, Albaniei și Muntenegrului de a adera la blocul comunitar, dar și-a exprimat îngrijorarea cu privire la reformele anticorupție de la Kiev.

Ucraina trebuie să evite regresul în eforturile anticorupție pentru a rămâne pe banda rapidă pentru aderarea la UE, a declarat marți comisarul pentru extindere, Marta Kos, în timp ce se pregătea să prezinte un raport care laudă reformele pro-UE din Moldova, Albania și Muntenegru, scrie Politico.

Kos a reamintit de indignările cu privire la o lege care ar fi îngenuncheat independența organismelor de supraveghere anticorupție din Ucraina.

„Pe fondul provocărilor cauzate de războiul de agresiune al Rusiei, Ucraina și-a demonstrat angajamentul față de calea sa către UE”, a declarat Kos parlamentarilor europeni înainte de a prezenta cele mai recente rapoarte de progres ale UE privind țările candidate.

„Va fi esențial să se mențină acest impuls și să se prevină orice risc de regres, în special în ceea ce privește anticorupția”, a adăugat ea.

Confruntat cu proteste internaționale, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a revenit asupra deciziei sale controversate de a-și exercita controlul politic asupra agențiilor anticorupție și a restabilit independența a două organisme de combatere a corupției, în iulie 2025.

Republica Moldova, legată de Ucraina în aderarea la UE

Totuși, daunele aduse imaginii Ucrainei ca și candidat veritabil pentru aderarea la UE au fost deja produse în ochii Comisiei Europene, precum și ai capitalelor țărilor membre, potrivit oficialilor și diplomaților UE.

Acest lucru a determinat-o pe Kos să laude puțin mai emfatic eforturile de reformă ale Moldovei în raportul de progres, chiar dacă candidatura Chișinăului la aderare este legată politic de cea a Kievului, iar cele două țări au avansat până acum umăr la umăr. 

„Moldova a progresat pe calea accesului cu o viteză accelerată și și-a aprofundat semnificativ cooperarea cu UE, în ciuda amenințărilor hibride continue și a încercărilor de destabilizare a țării”, a declarat Kos.

Dintre toate țările care au aplicat pentru aderarea la UE, Bruxelles-ul a acordat cele mai mari laude Muntenegrului, Albaniei, Ucrainei și Moldovei, menționând că aceste țări își propuneau să finalizeze negocierile de aderare până la sfârșitul anului 2026, sfârșitul anului 2027 și, respectiv, în 2028 pentru ultimele două.

„Anul care vine va fi un moment al adevărului pentru toate țările candidate, dar în special pentru cele care au prezentat planuri ambițioase de finalizare a negocierilor”, a adăugat Kos.

Raportul de aderare din acest an va evidenția îngrijorările sporite ale Bruxelles-ului și ale capitalelor europene că Moscova încearcă să scoată candidații la aderare din orbita UE și să-i readucă în sfera de influență a Rusiei.

O recentă campanie electorală din Moldova, în care forțele pro-UE au prevalat, a fost marcată de „ingerința masivă a Rusiei”, potrivit președintelui Maia Sandu, în timp ce Rusia l-a curtat în mod deschis pe liderul sârb Aleksandar Vučić, invitându-l la Moscova pentru o paradă militară în luna mai a anului trecut.

Georgia și Serbia, țările cu cele mai mari probleme

Se așteaptă ca fișa de evaluare să fie deosebit de dură față de Serbia, cea mai mare țară candidată la UE din Balcanii de Vest, care a primit vizite atât din partea președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cât și a președintelui Consiliului, António Costa, în ultimele luni.

„În Serbia, autoritățile continuă să declare aderarea la UE ca obiectiv strategic, dar ritmul real de implementare a reformelor a încetinit semnificativ”, a declarat Kos în fața legislativului.

Cele mai dure cuvinte au fost însă rezervate Georgiei, unde un partid de guvernământ prietenos cu Moscova a reprimat protestele pro-democrație și pro-UE.

„În Georgia, situația s-a deteriorat brusc, cu un regres democratic serios”, a spus Kos. „Comisia consideră Georgia o țară candidată doar cu numele”, a mai zis comisarul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

republica moldova
uniunea europeana
ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
CFR suspendă circulaţia unor trenuri până pe 16 noiembrie pentru lucrări de modernizare
Publicat acum 24 minute
S-a terminat cu comportamentele deviante în Delta Dunării. Ștefan Paul Ivanov: Suntem mii de oameni care acționăm
Publicat acum 43 minute
S-a stins din viață „bunicul Zurli”. Mirela Retegan, în lacrimi: „A rămas cu noi până în ultima clipă”
Publicat acum 59 minute
Sebastian Vlădescu, Darius Vâlcov și Ionuț Costea, eliberați / update
Publicat acum 59 minute
Maia Sandu recomandă UE să fie „creativă“ cu Viktor Orban. Cum vrea să ocolească vetoul Ungariei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat pe 02 Noi 2025
Ia uitați cine e lângă Nicușor Dan! Godină: Să fie coincidență?! Băiete, lasă pilele!
Publicat acum 22 ore si 47 minute
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
 
nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

principalul motiv pentru plecarea carrefour din romania cine urmeaza Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close