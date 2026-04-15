Republica Moldova părăsește CSI: Data oficială a retragerii

Republica Moldova urmează să părăsească oficial Comunitatea Statelor Independente (CSI) în data de 8 aprilie 2027, a anunţat miercuri vicepremierul Mihai Popşoi, după o şedinţă a guvernului de la Chişinău, relatează agenţiile MOLDPRES şi EFE. Atunci va expira termenul de 12 luni de la notificarea oficială transmisă secretariatului organizaţiei de la Minsk.

"Am primit confirmarea recepţionării acestei notificări. Astfel, din punct de vedere juridic, după trecerea a 12 luni, la 8 aprilie anul viitor, conform dreptului internaţional, nu vom mai face parte din CSI. Totuşi, din punct de vedere practic, deja nu mai facem parte din CSI, întrucât de ani buni nu mai participăm la evenimentele de ordin politic şi la alte evenimente care nu sunt în interesul Republicii Moldova", a explicat Mihai Popşoi, transmite Agerpres.

VEZI ȘI: Rusia recunoaște dreptul Republicii Moldova de a părăsi CSI, dar avertizează asupra „consecințelor economice”

Republica Moldova va rămâne parte a mai multor acorduri economice, a mai precizat oficialul.

"Aici experienţa Georgiei este grăitoare. Ei au denunţat acordurile fundamentale, aşa cum am făcut şi noi, dar au rămas parte a acordurilor economice, exact aşa facem şi noi", a indicat Mihai Popşoi.

Republica Moldova susține că valorile şi principiile fundamentale ale CSI nu mai sunt respectate

Precizăm că în ultimii doi ani, Republica Moldova a iniţiat un proces amplu de examinare a relevanţei şi aplicabilităţii tratatelor încheiate în cadrul CSI. Până în prezent, din cele 283 de acorduri CSI, 71 au fost deja denunţate, iar aproximativ 60 sunt în proces de examinare.

La începutul lunii aprilie, parlamentul de la Chişinău a aprobat, în a doua lectură, denunţarea Acordului de constituire a CSI, precum şi a Protocolului şi Statutului organizaţiei, marcând astfel retragerea definitivă a Republicii Moldova din organele statutare ale CSI.

Decizia vine la iniţiativa Ministerului Afacerilor Externe, care a argumentat că valorile şi principiile fundamentale ale CSI nu mai sunt respectate, în special în ceea ce priveşte integritatea teritorială şi inviolabilitatea frontierelor.

Autorităţile de la Chișinău fac trimitere la acţiunile Federaţiei Ruse în regiune, inclusiv războiul împotriva Ucrainei şi prezenţa militară ilegală pe teritoriul Republicii Moldova, în Transnistria.