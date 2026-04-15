€ 5.0914
|
$ 4.3224
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.3224
 
Republica Moldova părăsește CSI: Data oficială a retragerii
Data actualizării: 18:22 15 Apr 2026 | Data publicării: 18:21 15 Apr 2026

Republica Moldova părăsește CSI: Data oficială a retragerii
Autor: Doinița Manic

imagine cu steagul Republicii Moldova Din punct de vedere practic, Republica Moldova deja nu mai facem parte din CSI. Foto: Unsplash

S-a aflat data oficială la care Republica Moldova va părăsi Comunitatea Statelor Independente (CSI).

Republica Moldova urmează să părăsească oficial Comunitatea Statelor Independente (CSI) în data de 8 aprilie 2027, a anunţat miercuri vicepremierul Mihai Popşoi, după o şedinţă a guvernului de la Chişinău, relatează agenţiile MOLDPRES şi EFE. Atunci va expira termenul de 12 luni de la notificarea oficială transmisă secretariatului organizaţiei de la Minsk.

"Am primit confirmarea recepţionării acestei notificări. Astfel, din punct de vedere juridic, după trecerea a 12 luni, la 8 aprilie anul viitor, conform dreptului internaţional, nu vom mai face parte din CSI. Totuşi, din punct de vedere practic, deja nu mai facem parte din CSI, întrucât de ani buni nu mai participăm la evenimentele de ordin politic şi la alte evenimente care nu sunt în interesul Republicii Moldova", a explicat Mihai Popşoi, transmite Agerpres.

Republica Moldova va rămâne parte a mai multor acorduri economice, a mai precizat oficialul.

"Aici experienţa Georgiei este grăitoare. Ei au denunţat acordurile fundamentale, aşa cum am făcut şi noi, dar au rămas parte a acordurilor economice, exact aşa facem şi noi", a indicat Mihai Popşoi.

Republica Moldova susține că valorile şi principiile fundamentale ale CSI nu mai sunt respectate

Precizăm că în ultimii doi ani, Republica Moldova a iniţiat un proces amplu de examinare a relevanţei şi aplicabilităţii tratatelor încheiate în cadrul CSI. Până în prezent, din cele 283 de acorduri CSI, 71 au fost deja denunţate, iar aproximativ 60 sunt în proces de examinare.

La începutul lunii aprilie, parlamentul de la Chişinău a aprobat, în a doua lectură, denunţarea Acordului de constituire a CSI, precum şi a Protocolului şi Statutului organizaţiei, marcând astfel retragerea definitivă a Republicii Moldova din organele statutare ale CSI.

Decizia vine la iniţiativa Ministerului Afacerilor Externe, care a argumentat că valorile şi principiile fundamentale ale CSI nu mai sunt respectate, în special în ceea ce priveşte integritatea teritorială şi inviolabilitatea frontierelor.

Autorităţile de la Chișinău fac trimitere la acţiunile Federaţiei Ruse în regiune, inclusiv războiul împotriva Ucrainei şi prezenţa militară ilegală pe teritoriul Republicii Moldova, în Transnistria.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

republica moldova
csi
csi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
