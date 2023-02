Regele Charles al III-lea, surprins cu ciorapii rupți. Imaginile au devenit virale - Foto în articol

Pe 8 februarie, Regele Charles al III-lea și Camilla, Regina Consoartă, au făcut o vizită comunității din Bangladesh din Brick Lane și s-au întâlnit acolo cu reprezentanții unor organizații de caritate și liderii unor companii locale. Se știe că Regele Charles a evitat de mult tendințele modei, totuși acum se pare că el este hotărât să fie văzut ca un monarh cumpătat, scrie express.co.uk. Asta pentru că monarhul a fost surprins cu ciorapii rupți.

Regele Charles al III-lea a respectat obiceiurile și și-a scos pantofii pentru a vizita istorica moschee din Brick Lane, la începutul acestei săptămâni. Această vizită a reafirmat dorința monarhului de a reprezenta o Marea Britanie ca fiind o țară multiculturală și multi-religioasă.

Dar a arătat, de asemenea, că este economisitor. Despre Charles se știe deja că preferă să-și refolosească, să repare și să-și poarte din nou ținutele de ani de zile, dar de data aceasta se pare că a purtat o pereche de ciorapi mult prea mult timp. O fotografie făcută în interiorul moscheii arată ceea ce pare a fi o gaură în ciorapul drept al Majestății Sale.

Imaginile s-au viralizat rapid, iar oamenii au reacționat pozitiv. Susținătorii Familiei Regale nu au ezitat să îl numească pe Regele Charles ca fiind "unul dintre noi", făcând referire la faptul că deși monarhul are posibilități materiale importante se comportă ca și cum ar un om de rând.





???? The King and Queen Consort met London’s Bangladeshi community - and at a mosque the frugal King revealed a hole in his sock https://t.co/VKaTuW8iQL