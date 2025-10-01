Rectificarea bugetară: Ministerele și instituțiile care primesc mai mulți bani

Ministerul Finanțelor a publicat Proiectul Ordonanței de Urgență privind rectificarea bugetului de stat pe 2025. Conform documentului, mai multe ministere vor beneficia de suplimentări financiare.

Cea mai mare creștere este la Ministerul Finanțelor, care va primi în plus peste 20 de miliarde de lei, din care mai mult de jumătate, respectiv 12 miliarde de lei, sunt alocate pentru plata dobânzilor la împrumuturile statului. Restul sumelor vor merge către fondul de rezervă și proiectele PNRR, atât granturi, cât și împrumuturi.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale primește în plus 5,5 miliarde de lei, bani care vor susține plata pensiilor, alocațiilor și indemnizațiilor, precum și transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației beneficiază de o suplimentare de 2,47 miliarde de lei, dintre care 1 miliard este alocat Programului Anghel Saligny, iar 1,5 miliarde de lei pentru proiecte PNRR.

De asemenea, Ministerul Agriculturii primește în plus 1,22 miliarde de lei, în principal pentru proiecte post-aderare FEN, iar Ministerul Energiei va primi 1,2 miliarde de lei pentru subvenții la energie și alte transferuri.

Alte ministere care vor avea bugete majorate sunt Ministerul Mediului (+860 milioane lei), Ministerul Economiei (+417 milioane lei), Ministerul Educației (+140 milioane lei), Ministerul Justiției (+86 milioane lei).

Totodată, se vor da mai mulți bani și pentru: Autoritatea Sanitară Veterinară (+70 milioane lei), Autoritatea Electorală Permanentă (+169,0 milioane lei), Serviciul Român de Informații (+92,8 milioane lei).





