Recompensă de 15 milioane de dolari pentru informaţii despre acest bărbat aflat pe lista celor mai căutați 10 fugari ai FBI

Este vorba despre Ryan James Wedding, un cetățean canadian care locuiește în Mexic. Bărbatul în vârstă de 44 de ani a participant la Jocurile Olimpice de iarnă din 2002 de la Salt Lake City, în proba de snowboard, iar acum este inculpat pentru că ar fi comandat uciderea unui martor, a anunţat Departamentul de Justiţie al SUA.

După încheierea carierei sale sportive, Wedding s-a orientat către o viață infracțională ca traficant internațional de narcotice. El conduce o organizație criminală transnațională complexă, care coordona procurarea și transportul cocainei din America de Sud către Statele Unite și Canada. După o investigație amplă desfășurată în ambele țări nord-americane, Wedding a fost inculpat în iunie 2024, în Districtul Central al Californiei, pentru conducerea unei rețele criminale, crimă, tentativă de crimă și conspirație pentru deținerea, distribuirea și exportul de cocaină, potrivit Departamentului de stat al Statelor Unite.

Detalii despre crimele comandate de Ryan James Wedding

Wedding a fost ulterior inculpat într-un nou act de acuzare, desecretizat la 16 octombrie 2024, fiind acuzat că ar fi conspirat cu alte persoane pentru a expedia cantități mari de cocaină — de sute de kilograme — din sudul Californiei către Canada, printr-o rețea canadiană de transport de droguri. În acest rechizitoriu, Wedding și un alt bărbat au fost acuzați că au ordonat, la 20 noiembrie 2023, uciderea legată de droguri a doi membri ai unei familii din Ontario, Canada, precum și că ar fi ordonat uciderea unei alte victime în Canada, pe 18 mai 2024, din cauza unei datorii legate de droguri. Cel mai recent rechizitoriu al lui Wedding include acuzația că ar fi ordonat uciderea unui asociat în Columbia, în ianuarie 2025.

Bărbatul se află pe lista celor mai căutați zece fugari ai FBI

Departamentul de Stat al SUA anunță că oferă o recompensă de până la 15 milioane de euro pentru informații care să ducă la arestarea și/sau condamnarea lui Wedding. Wedding se află pe lista celor mai căutați zece fugari ai FBI.

"Dacă aveți informații, vă rugăm să contactați FBI și RCMP prin telefon (WhatsApp, Signal sau Telegram) la 424-495-0614. Dacă vă aflați în afara Statelor Unite, contactați cea mai apropiată ambasadă sau consulat al SUA. Dacă vă aflați în Statele Unite, contactați biroul local al FBI din orașul dumneavoastră", transmite Departamentul de Stat al SUA.