Data actualizării: 08:55 26 Sep 2025 | Data publicării: 08:54 26 Sep 2025

Fostul șef al FBI, adversar al lui Trump, pus sub acuzare. Riscă până la cinci ani de închisoare
Autor: Tiberiu Vasile

fbi Foto: Agerpres
 

Fostul director al FBI, James Comey, a fost pus sub acuzare pentru obstrucționarea justiției și fals în declarații, la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a cerut anchetarea rivalilor săi politici.

Fostul director al FBI, James Comey, a fost inculpat pentru obstrucționarea justiției și declarații false, a transmis joi Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Decizia vine la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a cerut în mod public deschiderea unor dosare împotriva rivalilor săi politici, relatează AFP.

"Dreptate în America!", a reacționat imediat liderul de la Casa Albă pe platforma sa Truth Social, numindu-l pe Comey „una dintre cele mai rele fiinţe umane pe care le-a cunoscut vreodată această ţară”.

Conflictul dintre cei doi are rădăcini vechi

Conflictul dintre cei doi are rădăcini vechi. În 2017, Donald Trump l-a demis pe James Comey de la conducerea FBI, într-un moment în care acesta ancheta posibile ingerințe externe în campania electorală. De atunci, Trump l-a acuzat în repetate rânduri pe fostul oficial federal că a mințit în fața Congresului.

Potrivit Departamentului de Justiție, inculparea lui Comey are legătură cu „infracțiuni grave legate de divulgarea de informaţii sensibile”.

Recent, Trump i-a cerut procurorului general Pam Bondi să deschidă acțiuni penale împotriva mai multor opozanți politici. În același timp, s-a mândrit că a îndepărtat din funcție un procuror federal care refuzase să îl investigheze pe James Comey și pe Letitia James, procurorul general al statului New York, o altă adversară a sa.

Fostul șef al FBI riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare

"Nu el a demisionat, eu l-am concediat", a subliniat Trump referindu-se la Erik Siebert, fostul procuror al districtului estic al Virginiei, a cărui plecare fusese prezentată inițial drept o retragere voluntară.

Actualul său succesor, Lindsey Halligan, numită recent de Trump, a explicat că dosarul împotriva lui James Comey vizează „mărturia acestuia din cursul audierii în faţa unei comisii a Senatului Statelor Unite la 30 septembrie 2020”.

"Aceste acuzaţii (...) constituie un abuz de încredere publică la un nivel extraordinar", a afirmat Halligan, precizând că, dacă va fi găsit vinovat, fostul șef al FBI riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare, conform Agerpres.

