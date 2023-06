Reacţii după moartea fostului premier italian Silvio Berlusconi: Îl iubeam mult, adio!

'Berlusconi a fost, înainte de toate, un luptător, un om căruia nu i-a fost niciodată teamă să-şi apere convingerile, cu curaj şi determinare', a declarat Meloni, un aliat al magnatului în guvernul de coaliţie de centru-dreapta care guvernează ţara.

Berlusconi a murit luni dimineaţă la spitalul San Raffaele din Milano (nord) din cauza leucemiei de care suferea de ceva vreme. Meloni, care conduce din octombrie coaliţia dintre partidul său, formaţiunea de extremă dreapta Fraţii Italiei, Liga lui Matteo Salvini şi Forza Italia, formaţiunea conservatoare a lui Berlusconi, şi-a luat rămas bun de la partenerul său politic printr-o înregistrare video din biroul său guvernamental.

'Tocmai acest curaj şi această determinare au făcut din el unul dintre cei mai influenţi oameni din istoria Italiei şi i-au permis să aducă schimbări reale în lumea politicii, a media şi a afacerilor', a afirmat ea, adăugând: 'Cu el, Italia a învăţat că nu trebuie să îşi impună limite, că nu trebuie să renunţe. Cu el am luptat, am câştigat şi am pierdut multe bătălii şi tot datorită lui vom atinge obiectivele pe care ni le-am propus'.

'Adio, Silvio', a încheiat Meloni, care a fost pentru prima dată ministru al tineretului în 2008, în guvernul condus de Berlusconi. Fostul premier şi fost preşedinte al Comisiei Europene, Romano Prodi, a fost unul dintre primii care i-a adus un omagiu fostului său rival politic: 'Mă alătur profundelor condoleanţe la trecerea în nefiinţă a lui Silvio Berlusconi', potrivit ANSA.

'Mi-l amintesc ca pe un lider politic care, în perioada sa lungă şi intensă de angajament public, a exercitat o mare influenţă asupra vieţii ţării noastre, având un impact nu doar asupra instituţiilor, ci şi asupra vieţii tuturor cetăţenilor', a afirmat Prodi. 'Transmit cele mai profunde condoleanţe familiei sale şi tuturor celor dragi', a spus Prodi, subliniind că a 'apreciat sprijinul său pentru cauza europeană'.

Într-o reacţie separată, Guido Crosetto, ministru italian al apărării a spus: 'Este o mare, mare tristeţe. Lasă un mare gol pentru că a fost un om mare... Îl iubeam mult. Adio, Silvio!' La rândul său premierul Ungariei,

Viktor Orban, a afirmat: 'S-a sfârşit un mare luptător'. Antonio Tajani, vicepremier italian şi ministru de externe, aliat de cursă lungă al lui Berlusconi, a transmis: 'O imensă tristeţe. Pur şi simplu mulţumesc Preşedinte, mulţumesc Silvio'.

Matteo Salvini, vicepremier şi ministru italian al transporturilor a transmis de asemenea un mesaj emoţionant: 'Astăzi un mare italian şi-a luat rămas bun de la noi. Unul dintre cei mai mari din toate timpurile, în toate domeniile, din toate punctele de vedere, fără egal. Dar mai ales, astăzi eu pierd un mare prieten. Sunt devastat şi plâng rar, iar astăzi este una din aceste zile'.

Paolo Gentiloni, comisar european pentru economie şi fost premier italian, a afirmat: 'Cu Silvio #Berlusconi se stinge din viaţă un lider care a marcat profund Italia în ultimele decenii. Pentru toată lumea, astăzi este un moment de condoleanţe, de apropiere faţă de familia sa şi faţă de comunitatea #ForzaItalia.'

Fostul premier italian Silvi Berlusconi, om de afaceri miliardar, care crease cel mai mare imperiu mediatic din Italia, transformând ulterior peisajul politic, a murit la vârsta de 86 de ani.

