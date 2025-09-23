Reacţia NATO după incidentul cu drone din Danemarca

"Danezii evaluează în prezent exact ce s-a întâmplat (...). Este prea devreme să ne pronunţăm", a declarat Rutte într-o conferinţă de presă la Bruxelles, adăugând că a discutat cu premierul danez Mette Frederiksen, relatează AFP, citată de Agerpres.

Decolările şi aterizările pe aeroportul din Copenhaga au fost suspendate pentru aproximativ patru ore luni noaptea după ce mai multe drone au fost semnalate în apropiere. Rutele mai multor zboruri au fost modificate.

Şefa guvernului danez Mette Frederiksen a declarat că este vorba despre "cel mai grav atac asupra infrastructurii esenţiale daneze de până acum" şi a afirmat că "nu exclude" posibilitatea ca autorul să fie Rusia.

"Aceasta se înscrie în evoluţiile pe care le-am observat recent în ceea ce priveşte alte atacuri cu drone, încălcări ale spaţiului aerian şi atacuri cibernetice împotriva aeroporturilor europene", a mai spus ea.

Şefa guvernului danez a făcut referire la intruziuni ale unor drone în spaţiile aeriene ale Poloniei şi României şi la incursiunea unor avioane de vânătoare ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei. Toate cele trei guverne au acuzat Rusia, care a negat orice responsabilitate.

Serviciile de informaţii daneze (PET) au declarat că Danemarca se confruntă cu o "ameninţare de sabotaj importantă".

"Ne confruntăm în Danemarca cu o ameninţare de sabotaj importantă. Nu am fost atacaţi, dar se doreşte să se vadă cum reacţionăm", a declarat directorul operaţional al PET, Flemming Drejer, într-o conferinţă de presă.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marţi că Rusia nu este implicată în vreun fel în cazul dronelor care au survolat luni seară aeroportul din Copenhaga.

"De fiecare dată, auzim acuzaţii fără temei", a declarat Peskov.