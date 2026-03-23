€ 5.0989
|
$ 4.4373
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4373
 
DCNews Stiri "Războiul din Orientul Mijlociu generează runde severe de volatilitate economică". Viceguvernatorul BNR arată cum e afectată România
Data actualizării: 15:31 23 Mar 2026 | Data publicării: 15:30 23 Mar 2026

"Războiul din Orientul Mijlociu generează runde severe de volatilitate economică". Viceguvernatorul BNR arată cum e afectată România
Autor: Doinița Manic

imagine cu bani, lei, bancnote Viceguvernatorul BNR spune că este imperativ să continuăm consolidarea bugetară. Sursa foto: Agerpres

Cosmin Marinescu, viceguvernatorul BNR, avertizează că războiul din Orientul Mijlociu generează runde severe de volatilitate economică, cu implicații la nivel global.

Cosmin Marinescu, viceguvernatorul BNR, a vorbit, în cadrul conferinței "Tendințe Economice", găzduită la Banca Națională a României, despre efectele economice ale războiul din Orientul Mijlociu, explicând cum acest conflict generează runde severe de volatilitate economică, pe măsură ce piața petrolului reacționează rapid și tăios, cu implicații la nivel global, inclusiv în România, care deja era fragilă din punct de vedere economic. Totuși, acesta subliniază că "în cazul României, există totuși unele elemente de reziliență".

"Dependența energetică a României este semnificativ mai redusă în comparație cu majoritatea statelor europene. Nevoile de energie ale României au fost acoperite prin importuri în proporție de doar 30%, nivel comparabil cu Suedia, față de 39% în Cehia, 46% în Polonia și 49% în Ungaria, în timp ce dependența energetică medie la nivelul statelor Uniunii Europene se ridică la 57%.

VEZI ȘI: BNR, semnal de alarmă: Deficitele bugetare severe nu pot susține o creștere economică sănătoasă

Problemele înregistrate la începutul anului 2026

Începutul anului 2026 apare grevat de unele evoluții negative: industria – în scădere cu 3,9% în ianuarie, dar și cifra de afaceri în comerțul cu amănuntul – în scădere cu 9,1%.

Evoluțiile din 2025 arată, totuși, și semne bune: economia își schimbă gradual sursele de creștere. Contribuția investițiilor la creșterea economică de 0,7% a fost de 1 punct procentual, mult superioară consumului, al cărui aport a fost de 0,4 puncte procentuale.

Estimăm că rata anuală a inflației headline va reintra pe o traiectorie descendentă mai clară abia în a doua jumătate a anului. Însă revenirea în cadrul țintei necesită, în continuare, timp și prudență în calibrarea politicilor economice.

Politica monetară se confruntă cu provocarea esențială de a evita să pună „sare pe rană” prin creșterea ratei dobânzii de referință, în pofida unor puseuri inflaționiste, dar și de a evita să pună „gaz pe foc”, într-un context financiar dominat de riscuri multiple.

Este imperativ să continuăm consolidarea bugetară, obiectiv care cere stabilitate politică și consecvență de decizie. Din păcate, și aceste exigențe par supuse volatilității, dacă ne raportăm la atmosfera tensionată care a însoțit aprobarea bugetului în Parlament.

Viceguvernatorul BNR: Pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, asemenea tensiuni și neliniști se traduc direct în costuri financiare

În vremuri complicate, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, asemenea tensiuni și neliniști se traduc direct în costuri financiare, prin creșterea dobânzilor la care ne împrumutăm, dar și prin presiuni sporite asupra cursului valutar.

Deficitul bugetar asumat de 6,2% din PIB nu include, atenție, riscurile în creștere ale tensiunilor globale actuale.

Bugetul pentru 2026 prevede alocări cu destinație investițională de 8% din PIB, cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Însă realizarea integrală a investițiilor asumate nu se poate face fără creșterea capacității administrative de implementare", a scris viceguvernatorul BNR, pe blogul său.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Cosmin Marinescu
bnr
conflict orientul mijlociu
petrol
pret carburanti
inflatie
rata dobanzii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
"Războiul din Orientul Mijlociu generează runde severe de volatilitate economică". Viceguvernatorul BNR arată cum e afectată România
Publicat acum 32 minute
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR: Orientul Mijlociu, OPEC și noul șoc petrolier, ce este diferit de această dată?
Publicat acum 49 minute
AUR atacă la CCR bugetul de stat pe 2026
Publicat acum 54 minute
Simulare BAC 2026 - subiecte la Limba Română. Lucian Blaga și Ion Barbu la Subiectul III
Publicat acum 55 minute
Acordul UE-Mercosur intră provizoriu în vigoare de la 1 mai
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 53 minute
PSD, în ședință. Ce plan are, de fapt, Sorin Grindeanu. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Are consecințe economice uriașe
Publicat acum 4 ore si 23 minute
Guvernul declară situație de criză pe piața carburanților: Adaos comercial, limitat. Scăderea prețului la pompă
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Cinci zile fără atacuri în Orientul Mijlociu. Prețul petrolului scade după anunțul lui Donald Trump
Publicat acum 5 ore si 3 minute
Deces în politică: A murit fostul premier al Franței
Publicat acum 2 ore si 47 minute
Vremea se răcește și vin ninsorile, la sfârșit de martie. Florinela Georgescu, ANM: Temperaturi sub zero grade
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close