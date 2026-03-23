Războiul din Orientul Mijlociu, cât două crize ale petrolului pe zi. ”Nicio ţară nu va fi imună”/ Ultimatumul lui Donald Trump pentru Iran

”Până în prezent, am pierdut 11 milioane de barili pe zi, mai mult decât cele două crize majore ale petrolului la un loc”, a declarat el la National Press Club din Canberra, referindu-se la crizele din anii 1970, conform Agerpres.

”La acea vreme, în fiecare dintre acele crize, lumea a pierdut aproximativ cinci milioane de barili pe zi, deci, adunându-le pe amândouă, 10 milioane de barili pe zi”, a explicat Birol.

”Nicio ţară nu va fi imună la efectele acestei crize”

Referindu-se, de asemenea, la repercusiunile invaziei Rusiei în Ucraina în 2022, el a adăugat că ”această criză reprezintă, în acest stadiu, două crize ale petrolului şi un colaps al pieţei gazelor la un loc”.

Potrivit acestuia, cel puţin 40 de infrastructuri energetice sunt "grav sau foarte grav avariate" în nouă ţări din Orientul Mijlociu ca urmare a conflictului.

"Nicio ţară nu va fi imună la efectele acestei crize dacă va continua pe această cale. Prin urmare, este necesară o acţiune la scară globală", a avertizat el.

"Economia mondială se confruntă cu o ameninţare majoră şi sper din tot sufletul ca această problemă să fie rezolvată cât mai curând posibil", a adăugat Birol.

Strâmtoarea Ormuz, prin care trece de obicei 20% din producţia mondială de hidrocarburi, este practic blocată din cauza războiului din Orientul Mijlociu, care a început pe 28 februarie cu atacuri israeliene şi americane împotriva Iranului.

Termen limită pentru ca Iranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz

Dacă Iranul nu redeschide strâmtoarea până luni seară, preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va "ataca şi distruge" centralele electrice iraniene, "ÎNCEPÂND CU CELE MAI MARI!".

Ca represalii la raidurile israeliano-americane, Iranul efectuează atacuri cu rachete şi drone împotriva infrastructurilor, în special energetice, în ţările aliate cu Washingtonul, precum şi împotriva navelor care navighează în Golf, ameninţându-le în mod specific pe cele care se aventurează în strâmtoare.

În speranţa de a opri creşterea preţurilor petrolului, Statele Unite au autorizat vineri pentru o lună vânzarea şi livrarea de petrol iranian aflat pe nave. Însă Teheranul a afirmat că nu are surplus de ţiţei pe mare.