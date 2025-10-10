Răsturnare de situație cu Premiul Nobel pentru Pace: Gestul sublim făcut de María Corina Machado

María Corina Machado, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace, a anunțat pe pagina sa de pe rețeaua de socializare x că dedică premiul atât poporului venezuelean, cât și președintelui american Donald Trump.

„Această recunoaștere a luptei tuturor venezuelenilor este un imbold pentru a ne încheia sarcina: cucerirea libertății.

Suntem în pragul victoriei și astăzi, mai mult ca niciodată, contăm pe președintele Trump, pe poporul Statelor Unite, pe popoarele Americii Latine și pe națiunile democratice ale lumii ca principalii noștri aliați pentru a obține libertatea și democrația.

Dedic acest premiu poporului suferind din Venezuela și președintelui Trump pentru sprijinul său decisiv adus cauzei noastre!“, a scris María Corina Machado pe X.

Maria Corina Machado, din Venezuela, a câştigat vineri Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2025, a anunţat Comitetul Nobel norvegian, potrivit agenţiilor de presă internaţionale.

La Premiul Nobel pentru Pace din acest an au fost nominalizate organisme precum Curtea Penală Internaţională sau Agenţia ONU pentru refugiaţii palestinieni (URWA) şi comisarul său general Philippe Lazzarini.

Premiul Nobel pentru Pace este acordat de un comitet format din cinci membri, aleşi pentru un mandat de şase ani de parlamentul norvegian (Stortinget), şi singurul care se decernează la Oslo, premiile pentru celelalte categorii fiind acordate la Stockholm.