Răspunsul lui Orban la invitația lui Ciolacu privind suspendarea lui Iohannis. A cerut scuze celor cărora le-a zis să-l voteze

”La Congresul PNL, Klaus Iohannis a încălcat Constituția României. Cum să se implice în alegerile interne dintr-un partid politic?!”, a zis Ludovic Orban la Realitatea Plus.

În context amintim că Marcel Ciolacu, în urmă cu câteva zile, a spus nu ar avea nimic împotrivă ca demersul suspendării președintelui Klaus Iohannis să fie inițiat de Dan Barna și Ludovic Orban.

”PSD e de acord, dacă Orban și Barna se hotărăsc să pornească ei procedura de suspendare a președintelui Iohannis. Noi am avut o dată această inițiativă, nu am fost susținuți și e suficient”, a spus Ciolacu la Realitatea Plus.

Răspunsul lui Orban pentru Ciolacu

Duminică seară, întrebat dacă trebuie suspendat Klaus Iohannis, Ludovic Orban a zis: ”Ciolacu zicea că mă așteaptă pe mine și pe Barna. Dacă îl suspendă cineva pe Klaus Iohannis, acela este Parlamentul. Domnul Ciolacu face pe niznaiul. Procedura de suspendare a președintelui nu poate fi inițiată decât de o treime din parlamentari. La ora actuală, o treime din parlamentari nu deține nici PSD singur”.

”Să nu mă întrebați ce aș face dacă s-ar ajunge la un referendum de demitere că nu vă voi răspunde acum!”, a mai zis Orban. Politicianul a fost întrebat dacă va răspunde la această întrebare după moțiunea, iar răspunsul lui a fost: ”Când va fi cazul”.

De asemenea, Ludovic Orban a zis că le cere scuze celor cărora le-a zis să voteze cu Klaus Iohannis

”Am cerut scuze în fața multor apropiați care mi-au bătut obrazul, în ultimele două luni, că i-am convins să voteze cu Klaus Iohannis, iar Klaus Iohannis votează împotriva așteptărilor acestora”, a mai spus liberalul.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi că social-democraţii nu au o majoritate parlamentară pentru a iniţia suspendarea preşedintelui Klaus Iohannis, iar agenda românilor este cu totul alta





"În acest moment avem o criză sanitară profundă, se accentuează, am înţeles că vârful va fi peste două-trei săptămâni, avem o criză economică evidentă, avem o criză politică declanşată de către USR. Vreţi să pornim şi o suspendare acum? În primul rând, ca să suspenzi preşedintele trebuie să ai o majoritate pentru aşa ceva. Auzindu-l pe domnul Orban că tot ceea ce a făcut domnul Iohannis în ultimul timp este anticonstituţional, nu ştiu cum de s-a trezit acum, când ieşea în campanie şi îl susţinea pe domnul Orban nu era anticonstituţional. PSD este de acord dacă domnul Orban şi cu domnul Barna se hotărăsc să pornească un demers de suspendare a preşedintelui. (...) Eu cred că agenda românilor nu este nici măcar criza politică, dacă este Cîţu sau nu este Cîţu. Agenda romanilor este cu totul alta şi cu atât mai puţin suspendarea preşedintelui", a spus Ciolacu la Realitatea Plus întrebat dacă PSD are de gând să iniţieze suspendarea preşedintelui.