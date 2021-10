Orban, despre Iohannis: Am senzația că a fost înlocuit cu o sosie

"În toate discuțiile pe care le-am avut cu președintele după 1 ianuarie, niciodată nu mi-a spus că ar prefera să fie altcineva președinte la PNL. În primă fază, părea că mă sprijină. Nu m-a păcălit, înțeleg lucrurile și deasupra cuvintelor, am puterea de a citi, am și spus, Cîțu nu ar fi avut curajul să candideze fără sprijinul președintelui. Nu cunoaște nici 1 la mie din membrii partidului.

Președintele și-a dorit să fie Florin Cîțu președinte ca să nu fiu eu. Am fost șeful lui de campanie în 2019. În perioada în care am fost la guvernare am colaborat foarte bine, președintele a fost implicat în bătălia contra pandemiei, realizarea măsurilor de salvare a companiilor, a locurilor de muncă, a relansării economice. După 1 ianuarie eu nu mai înțeleg nimic din ceea ce a făcut Iohannis. De multe ori, am senzația că a fost înlocuit cu o sosie, nu pot să-l recunosc față de perioada în care am colaborat și a făcut o grămadă de lucruri pentru țară. A pierdut orice legătură cu realitatea”, a declarat Ludovic Orban la Realitatea PLUS.

Orban a afirmat că el şi-a făcut datoria în relaţia cu Iohannis





El a fost întrebat dacă mai există cale de împăcare cu Klaus Iohannis, după ce, sâmbătă, la finalul Congresului PNL, a declarat că între el şi președinte "nu mai există niciun parteneriat".



"Am fost şeful de campanie al candidatului la Preşedinţie al PNL, Klaus Iohannis. Împreună am reuşit un scor senzaţional, cel mai mare scor politic - şi în primul tur, şi în al doilea tur - pentru un preşedinte al României. Eu cred că mi-am făcut datoria în relaţia cu domnul Iohannis şi lucrurile sunt cât se poate de limpezi. Sigur că, dacă vrea să aibă parteneriat, să aibă cu preşedintele partidului ales", a spus Orban, după ce a votat la Consiliul Naţional al PNL, în care se aleg celelalte funcţii de conducere.



Despre faptul că preşedintele Iohannis ar fi influenţat rezultatul votului la Congres, Orban a răspuns: "Aţi fost martori la congres. Ce să mai spun. Eu vă spun că nu am trăit niciun astfel de congres. Fata care a votat înaintea mea îşi fotografia votul cu draperia trasă şi cu toate camerele. Ăsta e doar un exemplu".