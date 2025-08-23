Raed Arafat: UPU nu este un fast-food medical

"Vreau să subliniez că ceea ce am văzut este la nivel de top. Adică este o unitate de primiri urgenţe cum găsiţi în ţări foarte avansate. Însă, trebuie să se înţeleagă că nu am inaugurat un fast-food medical. Aici nu este vorba despre o unitate unde intri, ai pretenţii să fie făcut totul în cinci minute şi să ieşi de acolo cum te duci să cumperi un sandviş de la un fast-food. Şi acolo aştepţi, şi aici aştepţi, pentru că sunt motive de aşteptare", a declarat şeful DSU.



El a adăugat că, în primul rând, pacientul este luat prin triaj, unde se clasifică, pentru că sunt priorităţi, cazul.



"Priorităţile nu sunt primul venit primul servit. Priorităţile sunt după gravitatea şi potenţialul de agravare a cazului. În al doilea rând, când eşti preluat în interior şi consultat, este vorba de analize, de investigaţii, care durează. Ai nevoie de un computer tomograf, poate că trebuie să aştepţi, dacă nu este ceva foarte urgent, poate o jumătate de oră. Ai nevoie de o radiografie, la fel. Ţi se recoltează sânge, ai nevoie de rezultatele analizelor. Poate e nevoie de consult de specialitate. Astea sunt motive pentru care pacientul aşteaptă, dar asta nu înseamnă că pacientul nu este băgat în seamă, nu este luat în considerare şi nu este supravegheat", a explicat Raed Arafat.



Acesta a menţionat că timpul de aşteptare este parte din acest sistem.



"Nu poţi să îl reduci la zero, poţi să îl scurtezi, să îl îmbunătăţeşti", a conchis Raed Arafat.



Şeful DSU i-a felicitat pe cei implicaţi în realizarea proiectului prin care secţia UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a fost extinsă şi dotată cu aparatură performantă, printr-o investiţie de 2,5 milioane de euro.



"Este la un nivel foarte înalt, este o unitate de primiri urgenţe care respectă toate reglementările pe care le avem naţionale şi care sunt, în egală măsură, şi după standardele pe care le găsim în alte ţări care au sisteme avansate de medicină de urgenţă. Spaţiile sunt mai mari, sunt mai multe capacităţi şi dotare. Ca mod de lucru va fi mult mai sigur pentru pacienţi", a mai spus Raed Arafat, citat de Agerpres.

