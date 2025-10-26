Putin anunţă testul reuşit al rachetei cu propulsie nucleară Burevestnik

Rusia finalizează testul unei rachete nucleare cu rază de 14.000 km.
Rusia a finalizat cu succes testul unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik, cu o rază de acţiune de până la 14.000 de kilometri, a anunţat duminică preşedintele Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a descris arma drept „unică în lume”, în contextul în care Moscova continuă ofensiva militară în Ucraina.
„Testele decisive sunt acum finalizate”, a declarat Putin într-un video difuzat de Kremlin în timpul unei întâlniri cu oficiali militari, ordonând începerea „pregătirii infrastructurii pentru integrarea acestei arme în forţele armate” ruse.
Potrivit preşedintelui rus, Burevestnik are o rază de acţiune practic nelimitată, fiind o armă „pe care nimeni altcineva nu o posedă”. În timpul ultimului test, desfăşurat la 21 octombrie, racheta ar fi zburat aproximativ 15 ore, parcurgând 14.000 km, a precizat şeful Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, care a adăugat că „aceasta nu este limita” capacităţilor sale.
„Caracteristicile tehnice ale rachetei Burevestnik permit lovirea cu precizie garantată a unor obiective extrem de protejate, indiferent de distanţă”, a afirmat Gherasimov.
Vladimir Putin a anunţat pentru prima dată dezvoltarea acestui tip de armă în 2018, susţinând că racheta cu propulsie nucleară ar putea depăşi toate sistemele existente de interceptare.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu