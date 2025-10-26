€ 5.0835
Data publicării: 11:21 26 Oct 2025

Putin anunţă testul reuşit al rachetei cu propulsie nucleară Burevestnik
Autor: M.C

Putin anunţă testul reuşit al rachetei cu propulsie nucleară Burevestnik Sursa Foto: Agerpres
 

Rusia finalizează testul unei rachete nucleare cu rază de 14.000 km.

Rusia a finalizat cu succes testul unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik, cu o rază de acţiune de până la 14.000 de kilometri, a anunţat duminică preşedintele Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a descris arma drept „unică în lume”, în contextul în care Moscova continuă ofensiva militară în Ucraina.

„Testele decisive sunt acum finalizate”, a declarat Putin într-un video difuzat de Kremlin în timpul unei întâlniri cu oficiali militari, ordonând începerea „pregătirii infrastructurii pentru integrarea acestei arme în forţele armate” ruse.

Potrivit preşedintelui rus, Burevestnik are o rază de acţiune practic nelimitată, fiind o armă „pe care nimeni altcineva nu o posedă”. În timpul ultimului test, desfăşurat la 21 octombrie, racheta ar fi zburat aproximativ 15 ore, parcurgând 14.000 km, a precizat şeful Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, care a adăugat că „aceasta nu este limita” capacităţilor sale.

„Caracteristicile tehnice ale rachetei Burevestnik permit lovirea cu precizie garantată a unor obiective extrem de protejate, indiferent de distanţă”, a afirmat Gherasimov.

Vladimir Putin a anunţat pentru prima dată dezvoltarea acestui tip de armă în 2018, susţinând că racheta cu propulsie nucleară ar putea depăşi toate sistemele existente de interceptare.

