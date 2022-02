Putin a apăsat pe RANA ascunsă a lui Macron. Un psiholog explică de ce l-a pus la masa de 6 metri: Dintr-o mișcare, l-a făcut vulnerabil

Întâmplător? Nicidecum! Afirmațiile și gesturile lui Vladimir Putin provoacă glume, reacții, comentarii în toată lumea. La nivelul conversației de zi cu zi, unele poate ar părea juvenile, dar, la nivel diplomatic înalt, nu sunt deloc așa! Din contră! Multe reprezintă o sfidare dusă la superlativ, prezentată sub forma unoi inocențe mascate. Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Emmanuel Macron se voia a fi una importantă pentru Europa, liderul francez detașându-se pe o poziție de forță în lume. Președintele rus l-a primit respingându-l și amintindu-i cine e.

Realizatorul TV Dan Negru a arătat o fotografie care nu a fost remarcată în țara noastră, ci mai degrabă în Republica Moldova, acolo unde s-a arătat că-n spatele lui Vladimir Putin, deci în fața lui Emmanuel Macron, era o statuie uriașă ”a țarului Alexandru I care l-a snopit pe Napoleon în campania din Rusia.” Vezi aici mai mult

Acest gest, dar și masa de 6 metri ce-i despărțea nu reprezintă pure întâmplări. Psihologul Iuliana Fűlas remarcă faptul că președintele francez are rana respingerii, încă din copilărie, când s-a simțit respins chiar pe linie paternă. Este o rană profundă, subliniază aceasta, iar, în fața gestului făcut de Vladimir Putin, apreciază psihologul, președintele francez s-ar fi simțit ”respins și neacceptat”. ”Dintr-o mișcare, Putin l-a făcut vulnerabil” a scris aceasta, pe Facebook.

Rana lui Macron, cartea jucată de Putin

”Putin, vulpoi bătrân... și jocurile lui psihologice!



M-am uitat în harta numerologică a lui Macron, să văd ce slăbiciuni are... să înțeleg de ce l-a așezat Putin la "5 km" de el...



Macron are rana respingerii - în copilărie s-a simțit respins de părinți. La activarea acestei răni contribuie părintele de același sex. Rana respingerii este o rană profundă. Imediat cum s-a așezat la această masă, i s-a activat această rană, din cauza distanței prea mari dintre ei... . S-a simțit respins și neacceptat. Cei care au această rană au un corp care nu ocupă prea mult spațiu.. ca al lui Macron. După ce i-a fost activată rana respingerii, stima de sine a scăzut brusc... oricum nu este puternică. (Are doar momente când este puternică.)

”L-a transformat într-un copil respins și neacceptat”





Dintr-o mișcare, Putin l-a făcut vulnerabil... l-a transformat într-un copil respins și neacceptat.



Dar felul în care stă Putin la masă ne arată că este interesat de ceea ce spune Macron... poate că îi pândea reacțiile sau mima că e interesat... sau era într-un alt joc psihologic de "cucerire a teritoriilor"!



Putin e vulpoi bătrân, îi știe slăbiciunile lui Macron și cred că s-a jucat puțin cu ele. Tot așa cum s-a jucat și cu slăbiciunile cancelarului Merkel. La o întâlnire a venit cu un câine, știind de frica cancelarului pentru câini...” a scris psihologul.

