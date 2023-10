Puhoi de oameni la deschiderea unui nou mall din România. "De când mama m-a făcut nu am văzut în viaţa mea aşa ceva" - Video

A fost haos, astăzi, la deschiderea unui nou mall din Craiova, relatează Antena 3 CNN. Sute de oameni au fost la un pas de a se călca în picioare, grăbiți fiind să prindă ofertele din magazine.

În imaginile apărute în mediul online se poate observa cum unii clienți, în mare parte tineri, odată cu deschiderea ușilor, au luat-o efectiv la fugă pentru a ajunge primii în magazine. Totul spre uimirea unor seniori care au declarat că în 70 de ani nu au mai văzut niciodată aşa ceva.

"De când mama m-a făcut nu am văzut în viaţa mea aşa ceva! Să mă dea jos din picioare, iar când am urcat pe scări am fost la un pas să mă şi împiedic", a spus o pensionară.

"Lumea e curioasă să vadă cum este. Şi eu tot aşa voiam să văd ce e în mall. Mi-am luat un trening", a spus o altă femeie.

Reacțiile internauţilor

Clipul cu deschiderea noului mall din Craiova a devenit viral pe reţelele sociale, iar reacțiile internauţilor nu au întârziat să apară.

"Am crezut că am eu o percepție greșită despre "lume" dar cu această postare, se confirmă: a înnebunit lumea", a scris cineva.

"Fac aşa de de sărăcie bieții oameni!", a scris un alt internaut.

"Mare îți este "grădină ta", Doamne!", a comentat cineva.

"Ferească Dumnezeu... Zici că dă ceva de pomană de se grăbesc aşa. Parcă se închide și nu mai au timp să meargă în altă zi... Când se deschide ceva eu nici nu mă duc sa stau grămadă acolo pentru ce. Pot să merg în altă zi când vreau eu", a spus o altă persoană.

"Ia tigaia, na tigaia, așa și cu ăștia, mai și zicem că nu are românul bani", a scris altul.

"Doamne ferește! Nu aveau timp toată ziua, mâine, poimâine? Te calci în picioare... pentru nimic", este un alt comentariu la imaginea cu noul mall deschis în Craiova.

