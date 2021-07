Psihologul Cristina Zaharia, după cazul Fulgy: Probabil trăim în țara unde e prioritară adoptarea unei legi care să permită bărbaților să nască!

Orice drog provoacă efecte negative și prezintă riscuri

”Să luăm de exemplu cocaina. Există o diferență notabilă între ceea ce relatează un consumator că resimte în urma consumului și realitate. Consumatorii de cocaină susțin că se simt energizați, euforici și vorbăreți. De fapt, cocaina produce schimbări majore la nivelul creierului. Este drogul care produce cel mai rapid dependență. Dorința incontrolabilă de consum este greu de manageriat. După consumul de cocaină, vasele de sânge se contractă, crește pulsul și tensiunea arterială împreună cu temperatura. Convulsii... ierderea cunoștinței, pierdere în greutate, și în anumite situații... stop cardio respirator. La nivel psihic, consumul de cocaină, provoacă paranoia (idei delirante de persecuție), confuzie, dezorientare, halucinații îndeosebi vizuale. Dozele ridicate de cocaină produc stare de epuizare fizică și psihică, anxietate, depresie, etc.”, a explicat psihologul pentru Spectacola.

Cristina Zaharia trage un semnal de alarmă și face un apel la autorități să trateze problema consumului de substanțe interzise cu mai multă vigilență

„Autoritățile din România trebuie să coboare cu picioarele pe pământ și să admită că ne confruntăm cu un fenomen care a luat amploare și ca de obicei, ne-a prins nepregătiți. De ce?

Probabil pentru că trăim în țara unde este prioritară adoptarea unei legi care să permită bărbaților să nască! În condițiile în care, statul român nu își permite să asigure condiții decente de spitalizare și un program care să includă nu doar pacienții care se confruntă cu dependențe de droguri, cât și includerea apartinătorilor acestora în programe de profil”, a subliniat psihologul.

Te afli sau nu în siguranță în prezența unui consumator de droguri?



„Răspunsul este NU! Orice tip de drog produce schimbări de dispoziție și schimbări de comportament”, avertizează Cristina Zaharia.

De ce consumă oamenii droguri deși majoritatea dintre ei au văzut campanii împotriva consumului de droguri?

„Motivele sunt multe... Din curiozitate, pentru că trebuie să adere la anumite grupuri unde consumul este un "must have", pentru a-și schimba starea de spirit, pentru că au niste probleme emoționale, psihologice sau sociale, etc ”, explică psihologul.