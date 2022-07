Proteste masive în Sri Lanka, țară intrată în faliment. SUA intervine

Statele Unite au venit cu un apel și le-au cerut duminică viitorilor noi lideri din Sri Lanka să acţioneze rapid pentru a reface stabilitatea economică şi a potoli nemulţumirea populară, informează Agerpres, citând AFP.



Noul guvern din Sri Lanka va trebui să "lucreze rapid pentru a identifica şi a implementa soluţii care vor aduce stabilitate economică pe termen lung şi vor calma nemulţumirea populaţiei din Sri Lanka faţă de deteriorarea condiţiilor economice, inclusiv penuria de electricitate, alimente şi combustibil", a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat la Bangkok, unde se află în vizită secretarul de stat american Antony Blinken.



SUA face apel, de asemenea, la "parlamentul din Sri Lanka să abordeze această etapă cu voinţa de a îmbunătăţi situaţia naţiunii şi nu pe cea a unui anumit partid politic", a continuat purtătorul de cuvânt.

VEZI ȘI: Proteste masive în Sri Lanka. Chirieac: Vor fi probleme ce vor conduce, în final, la zeci, sute de mii de victime

SUA: Poporul srilankez are dreptul să îşi ridice vocea în mod paşnic şi solicităm o anchetă completă





În plus, SUA i-au avertizat pe susţinătorii guvernului să nu atace protestatarii sau jurnaliştii, dar au criticat, de asemenea, violenţa care a izbucnit sâmbătă, când mulţimile au luat cu asalt reşedinţa preşedintelui Rajapaksa.



"Poporul srilankez are dreptul să îşi ridice vocea în mod paşnic şi solicităm o anchetă completă, arestarea şi urmărire penală a oricărui incident violent care are legătură cu manifestaţia", a spus purtătorul de cuvânt american.



Gotabaya Rajapaksa a avut o relaţie dificilă cu SUA din cauza respingerii acuzaţiilor de crime de război din timpul sângerosului război civil din Sri Lanka, care a durat câteva decenii, precum şi a parteneriatului său economic strâns cu China. În ultimele săptămâni, SUA şi China s-au oferit să sprijine insula, care se confruntă cu o penurie fără precedent de combustibil şi alimente.

Președintele din Sri Lanka va demisiona pe 13 iulie

Preşedintele Sri Lankăi, Gotabaya Rajapaksa, a acceptat să demisioneze săptămâna viitoare, transmite Agerpres. El a aluat această decizie sâmbătă, la câteva ore după ce fusese constrâns să fugă de la reşedinţa sa, invadată de mulţimea de protestatari şi după manifestaţii uriaşe la Colombo, provocate de criza catastrofală care afectează ţara, relatează AFP.

"Pentru a asigura o tranziţie paşnică, preşedintele a spus că va demisiona în 13 iulie", a anunţat sâmbătă preşedintele parlamentului, Mahinda Abeywardana, la televiziunea publică.



Doi apropiaţi ai preşedintelui demisionaseră fără să mai aştepte anunţul: şeful serviciului de presă, Sudewa Hettiarachchi, şi ministrul media, Bandula Gunawardana, acesta din urmă retrăgându-se şi de la conducerea partidului prezidenţial.

Premierul Ranil Wickremesinghe convocase de urgenţă o reuniune de criză a guvernului, invitându-i şi pe liderii partidelor politice neguvernamentale să participe, indicând că este dispus să demisioneze pentru a deschide calea formării unui guvern de uniune naţională.



Dar aceasta nu a fost suficient pentru a calma mânia manifestanţilor, care în cursul serii i-au asediat reşedinţa, în absenţa lui, şi au incendiat-o, fără a răni pe nimeni. Potrivit unei surse, preşedintele srilankez s-a îmbarcat la bordul unei nave militare, îndreptându-se spre apele teritoriale din sudul insulei. Odinioară o ţară cu venituri medii, cu un nivel de trai invidiat de India, Sri Lanka a fost afectată puternic de prăbuşirea industriei turismului în urma unui atac jihadist din 2019 şi a pandemiei de COVID-19. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News