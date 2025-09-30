Protest „Tradiția Noastră E Iubirea”. Comunitatea LGBTI iese în stradă

Plecarea se va face din Piața Universității (Piațeta cu fântână de lângă Universitatea de Arhitectură, București). Traseul va continua pe Bd. Elisabeta, cu oprire finală în Piața Constituției, unde vor avea loc mai multe discursuri publice.

CE CEREM?

PARTENERIAT CIVIL pentru toate cuplurile – gay și heterosexuale.

PROCES DE TRANZIȚIE legală demn și previzibil pentru persoanele trans.

DE CE IEȘIM ÎN STRADĂ?

România este una dintre ultimele cinci țări din Uniunea Europeană care nu recunoaște sub nicio formă cuplurile gay. Țara noastră a fost condamnată de Curtea de Justiție a UE și de CEDO pentru lipsa recunoașterii legale a acestor cupluri și a identității persoanelor trans.

Proiectele legislative privind parteneriatele civile zac de ani de zile în Parlament, iar politicienii aleg să ignore problema. Constituția României garantează egalitatea în drepturi pentru toți cetățenii, iar Curtea Constituțională a stabilit deja că statul are obligația de a recunoaște cuplurile gay.

Este momentul ca România să demonstreze că respectă principiile fundamentale ale drepturilor omului și că nu tratează persoanele LGBTI ca pe cetățeni de rang secund.

CE PRESUPUNE PARTENERIATUL CIVIL?

Recunoașterea legală și protecția cuplurilor necăsătorite, inclusiv a celor gay.

Drept de moștenire și decizii medicale pentru parteneri.

Drepturi sociale și economice (pensie de urmaș, credit comun, asigurare de sănătate).

Reglementarea bunurilor și a obligațiilor în caz de separație.

(și alte drepturi care garantează protecție și demnitate pentru toate cuplurile)

CE ESTE UN PROCES DE TRANZIȚIE PREVIZIBIL PENTRU PERSOANELE TRANS?

În prezent procesul de schimbare a actelor pentru persoanele trans este extrem de anevoios și umilitor, neexistând reglementări concrete din punct de vedere legal. Din această cauză, fiecare caz este abordat individual și fiecare judecător decide după propria părere dacă persoana trans poate sau nu să își schimbe actele. Avem nevoie de o procedură legală nediscriminatorie și facilă, pentru ca persoanele trans să își poată schimba actele într-un mod demn.

„Într-o perioadă în care ura și discriminarea sunt tot mai prezente în discursul public și politic, trebuie să ne reamintim că tradiția noastră, ca oameni, este iubirea. Familia nu este despre constrângeri și definiții înguste, ci despre grijă, sprijin și solidaritate. Nu cerem privilegii, ci dreptul firesc de a fi recunoscuți și protejați la fel ca oricare alt cetățean.

Iubim la fel. Iubirea dintre doi oameni este la fel de demnă și importantă, indiferent cine sunt aceștia. De aceea cerem legalizarea parteneriatului civil pentru toate cuplurile – o măsură de bun-simț, care ar aduce România mai aproape de principiile europene și ar garanta protecție și siguranță pentru toți.” a declarat Vlad Viski, președinte MozaiQ.

–

Asociația MozaiQ este o organizație comunitară care luptă pentru drepturile omului și sprijină dezvoltarea comunității LGBTI din România prin solidaritate, vizibilitate culturală și atenție pentru diversitatea grupurilor din comunitate.