Greta Thunberg, bruscată la un protest cu zeci de mii de oameni în Olanda - Video

Poliţia locală a comunicat că aproximativ 70.000 de persoane au participat la manifestaţie, inclusiv activista pentru climă Greta Thunberg şi fostul responsabil pentru Pactul verde european Frans Timmermans, care conduce o coaliţie între Laburişti şi Verzi în alegerile din 22 noiembrie.

Protestatarii s-au adunat în piaţa centrală din Amsterdam înainte de a mărşălui prin oraş. Evenimentul a fost organizat de o coaliţie care include Extinction Rebellion, Fridays for Future, Oxfam şi Greenpeace. Potrivit acestora, participarea a fost cea mai mare înregistrată vreodată în Olanda la un protest pentru climă.

'Sunt aici pentru că nu vreau ca planeta să devină mai fierbinte decât este deja şi vreau ca Polul Nord să rămână la fel de rece cum este şi vrem să creştem gradul de conştientizare pentru asta', a declarat protestatarul Anouk Mul pentru Reuters.

Unii protestatari au purtat echipament de scufundări ca o referire la creşterea nivelului mării şi pancarte pe care scria, printre altele Don't like our Climate March? Try living on Mars (Nu vă place marşul nostru climatic? Încercaţi să trăiţi pe Marte). Olandezii sunt chemaţi la urne pe 22 noiembrie, după o campanie electorală care a fost dominată până acum de discuţii privind migraţia şi creşterea costului vieţii.

Problemele climatice, în general, se situează mai jos pe listele de priorităţi ale majorităţii oamenilor, după locuinţe, asistenţă medicală, imigraţie şi sărăcie, au arătat sondaje de opinie recente. Discursul lui Thunberg din Piaţa Muzeului din Amsterdam a fost întrerupt pentru scurt timp de un protestatar care i-a luat microfonul, acuzând-o că a transformat marşul într-un eveniment politic.

Coaliţia lui Timmermans a făcut din combaterea schimbărilor climatice una dintre principalele sale teme de campanie şi se află în prezent pe locul al treilea, în spatele a două partide conservatoare care pun mai mult accent pe necesitatea de a limita migraţia.

