Programele Rabla Clasic și Rabla Plus, de  marți. Noutățile  din acest an

După o amânare de câteva zile, Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus pentru persoanele fizice debutează începțnd de astăzi, cu un buget de peste 1,2 miliarde de lei. Una dintre modificări constă în faptul că pentru o maşină cumpărată pot fi predate spre casare două autoturisme mai vechi de 15 ani.

Rabla Clasic va beneficia de 560 milioane lei, iar Rabla Plus va avea un buget de 680 milioane lei.



O schimbare importantă ține de faptul că dinacest an, cei care vor să-și ia o mașină 100% electrică trebuie să caseze o mașină veche pentru a putea beneficia de o finanțare totală de 51.000 lei pentru mașina nouă.

Modificările aduse programului



În Programul Rabla Clasic, prima de casare este de 6.000 lei, respectiv 9.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate, la care se pot adăuga următoarele ecobonusuri, astfel:



- ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 gCO2/km în sistem WLTP;

- ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC;

- ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid;ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

O altă modificare se referă la vechimea autovehiculului uzat eligibil în cadrul programului, care trebuie să fie de cel puțin 6 ani de la data primei înmatriculări în România, potrivit Agerpres.



În cadrul Programului Rabla Plus s-a introdus obligativitatea casării unui autovehicul uzat pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Totodată, pentru fiecare autovehicul nou, există posibilitatea casării a maximum 2 autovehicule uzate.



Pentru achiziționarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 6.000 lei, la care se pot adăuga:



- ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC;

- ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

De asemenea, valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Clasic a fost extinsă la 300 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achiziție a autovehiculului nou.



Care este cuantumul finanțării:



- 51.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat;

- 54.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate;pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și care are norma de poluare nu mai mare de Euro 3, se adăugă un ecobonus de 1.500lei/ autovehicul.

De asemenea, ecotichetul pentru achiziționarea unei motociclete electrice este 26.000 lei, la care se poate adăuga un ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.



Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Plus a fost extinsă la 300 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achiziție a autovehiculului nou.





Ce spune Ministrul Mediului

„Măsura luată de Ministerul Mediului și care a fost întărită în 2021 a fost susținerea celor ce vor o mașină nouă. Am triplat bugetul la mașini electrice și am crescut cu peste 50% bugetul la Rabla clasic. Acest lucru înseamnă scoaterea a peste 80.000 de mașini mai vechi de opt ani din circulație. Lucrăm la eficientizarea programului Rabla Clasic și Rabla Plus, vorbim cu producătorii și importatorii de mașini să gasim o soluție mai eficientă pentru 2022, analizăm varianta tichetelor multiple, analizăm varianta obligativității pentru mașinile electrice de a scoate din circulație o mașină veche, analizăm impactul programului asupra mașinilor mai vechi de 15 ani sau mai vechi de opt ani. Este o analiză care se va finaliza în luna ianuarie”, a spus ministrul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News