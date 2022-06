Producătorii de băuturi răcoritoare, revoltați de un TVA de 19%. Vâlcu: Spun că sunt produse de bază. Totuşi, nu cere nimeni, în rugăciune, energizantul nostru cel de toate zilele

Guvernul are în vedere creșterea TVA-ului de la 9% la 19% penru băuturile care conțin zahăr. Astfel, Asociația Națională pentru Băuturi Răcoritoare susține, într-un comunicat, că această măsură "doar pentru băuturile răcoritoare îl va afecta în primul rând pe consumatorul român și va cauza o creștere și mai mare a inflației, aflată deja la cote îngrijorătoare. De asemenea, această măsură ar fi discriminatorie, cu efecte nedorite în plan economic pentru acest sector deja greu încercat de pandemie, de războiul din Ucraina și de toate provocările aferente acestora, un sector care reprezintă un contributor important la economia națională și un investitor relevant și stabil. Măsura penalizează tocmai o industrie cu o rată a colectării taxelor și impozitelor foarte bună și cu evaziune fiscală zero, afectând inclusiv atractivitatea sa ca angajator"

ANBR consideră că "o astfel de măsură este greu de justificat, din 3 motive:

- Este o măsură discriminatorie, care vizează o singură categorie din produsele de bază care alcătuiesc coșul zilnic al românilor, și anume băuturile răcoritoare;

- Penalizează tocmai o industrie cu o rată foarte bună a colectării taxelor și impozitelor, care nu are practic evaziune fiscală;

- O creștere a TVA într-un astfel de context economic va avea efecte negative asupra ratei inflației, aflate deja la cote îngrijorătoare, în principal din cauza creșterii prețurilor la produsele alimentare".

"De fapt, ţipătul este al celor care produc băuturi energizante"

Jurnalistul Val Vâlcu a comentat informațiile transmise pe ANBR, atrăgând atenția asupra unor aspecte importante.

"Practic, se confirmă faptul că e bună decizia de a pune 19% TVA la băuturile carbogazoase. O dată că este această epidemie de obezitate, riscuri pentru sănătate. Toţi medicii recomandă ca zahărul să fie evitat, consumat mai puţin. Cam toate băuturile răcoritoare au şi variante fără zahăr, care nu sunt supuse acestei taxări.

De fapt, ţipătul este al celor care produc băuturi energizante. Pe ei îi doare, pentru că, în rest, se poate şi fără zahăr. Nu merge bine festivalul de claxoane fără energizant sau şofatul periculos dacă nu ai şi ceva care să îţi dea aripi. Aceştia se plâng ca va creşte preţul energizantului.

În ceea ce priveşte faptul că sunt contribuabili corecţi la bugetul statului, foarte bine dacă sunt, asta înseamnă că nu se va face evaziune. Nu o să vândă nimeni, în piaţă, energizante la doză.

Doi la mână, spun că produc pentru export. Păi, dacă produc pentru export, nu îi afectează TVA-ul. Dimpotrivă, îşi recuperează TVA-ul. Nu are de-a face TVA-ul cu faptul că produc pentru Grecia şi nu mai ştiu ce țări.

"Spun că sunt produse de bază. Nu cere nimeni în rugăciune energizantul nostru cel de toate zilele"

Cât privește discriminarea invocată de ANBR, jurnalistul atrage atenția că este vorba despre "produse care nu sunt adecvate sănătăţii, care sunt mai puţin recomandate de medici. Nu este nicio discriminare! Sau este în egală măsură ca pentru tutun şi alcool şi alte produse care nu fac bine sănătăţii. La energizante, punem şi accidentele rutiere şi cele vasculare.

Spun că sunt produse de bază. Să mă iertaţi, dar totuşi nu cere nimeni în rugăciune energizantul nostru cel de toate zilele. Chiar produse de bază să ajungă energizantul şi băutura carbogazoasă? Vreo zece milioane de ani, omenirea a trăit fără aceste produse de bază şi anume sucurile cu zahăr".

"Cu rata de colectare... foarte bine, să colecteze în continuare", a mai punctat Val Vâlcu.

"Eram de acord dacă nu mai erau alte răcoritoare, fără zahăr, dar aproape fiecare marcă are şi o variantă fără zahăr, în afară de energizante, care se bazează, pe lângă cofeină, taurină şi alte chimicale, şi pe zahăr, ceea ce face rău sănătăţii. Cine are nevoie, o dată în viaţă, la un examen sau când urcă pe munte, de un energizant poate să dea 10% în plus, adică 50 de bani la 5 lei. Nu o să sărăcească lumea şi nici nu va creşte inflaţia. Cei care beau zi de zi energizante să se trateze la medic", a spus jurnalistul.

