Procurorii DNA cer arestarea comisarului şef al Gărzii de Mediu Tulcea

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 04 septembrie 2023, a inculpatului: MERAN DORIN, comisar-șef al Comisariatului județean Tulcea din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată. În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada 30 august – 04 septembrie 2023, inculpatul Meran Dorin, în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins de la un om de afaceri (martor în cauză) suma de 25.000 lei și alte foloase necuvenite, pentru a-i aplica acestuia o amendă mai mică ori chiar sancțiunea avertismentului ca urmare a unui control efectuat de către inculpat la un punct de lucru al unei societăți comerciale administrată de martor.

La data de 04 septembrie 2023, suma de bani, pretinsă anterior, ar fi fost remisă inculpatului în autoturismul acestuia, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante. Inculpatului Meran Dorin i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală. În cursul zilei de azi, inculpatul urmează să fie prezentat Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin din partea Direcției Generale Anticorupție.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019”, se arată într-un comunicat de presă al DNA.

A fost prins cu mita asupra sa

Dorin Meran a luat masa cu persoana de la care urma să primească plicul cu bani, iar la plecare, în timp ce se îndrepta spre mașina instituției, a fost încercuit de trei echipaje și încătușat, fiind condus la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie de la Constanţa, pentru audieri, asupra sa fiind găsit şi elementul care face obiectul flagrantului.

Dorin Meran a mai fost în atenția celor de la DNA, în 2012, când inculpatul, administrator al unei societăți comerciale, a fost condamnat la pedeapsă de 1 an și 2 luni închisoare cu suspendare condiționată, pe un termen de încercare de 3 ani şi 2 luni, pentru ”săvârşirea următoarelor infracţiuni: folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, deturnare de fonduri şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată”.

