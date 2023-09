Dorin Meran, șeful Gărzii de Mediu Tulcea, ridicat de procurorii DNA. A fost prins cu mita asupra sa

Dorin Meran, comisarul şef al Comisariatului Tulcea al Gărzii Naționale de Mediu, a fost ridicat de procurorii DNA pentru posibile infracțiuni asimilate luării de mită, transmite Tulcea Noastră.

Conform sursei menționate, Dorin Meran a luat masa cu persoana de la care urma să primească plicul cu bani, iar la plecare, în timp ce se îndrepta spre mașina instituției, a fost încercuit de trei echipaje și încătușat, fiind condus la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie de la Constanţa, pentru audieri, asupra sa fiind găsit şi elementul care face obiectul flagrantului.

Dorin Meran a mai fost în atenția celor de la DNA, în 2012, când inculpatul, administrator al unei societăți comerciale, a fost condamnat la pedeapsă de 1 an și 2 luni închisoare cu suspendare condiționată, pe un termen de încercare de 3 ani şi 2 luni, pentru ”săvârşirea următoarelor infracţiuni: folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, deturnare de fonduri şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată”.

Potrivit presei tulcene, Dorin Meran a ajuns pe funcţia de comisar şef al Gărzii de Mediu din Tulcea în luna aprilie a anului 2023, după ce ”cineva” de la PNL Tulcea a făcut lobby pentru el, direct sau prin interpuşi, la vârful Ministerului Mediului, pentru a se asigura că nu se va mai produce ”deranj”.

Totodată, mai precizează sursa menționată, biroul lui Dorin Meran de la Comisariatul GNM Tulcea a fost sigilat şi urmează ca procurorii să ridice documente şi tehnica IT pentru probatoriu.

