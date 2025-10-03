Prințul William, mărturisire rară. Cum îl pregătește pe Prințul George pentru ziua în care va fi rege

Prințul William a oferit o rară mărturisire despre modul în care își pregătește fiul cel mare, Prințul George, pentru ziua în care va deveni rege.

Prințul de Wales a făcut dezvăluirea în documentarul The Reluctant Traveller, unde i s-a alăturat prezentatorului Eugene Levy pentru un tur privat al Castelului Windsor și o privire în culisele vieții sale de viitor suveran.

Viitorul monarhiei

Cei doi au vizitat domeniile castelului, apoi s-au așezat într-un pub la o halbă de bere și o discuție, în timpul căreia actorul l-a întrebat pe William despre viitorul monarhiei și despre felul în care George, în vârstă de 12 ani, va urca pe tron, scrie Mirror.

Înainte de a vorbi despre fiul său, Eugene l-a întrebat pe William dacă se gândește la momentul în care el însuși va deveni rege și cum se raportează la această perspectivă. Levy și-a amintit de propria copilărie: „Cred că am fost prima familie de pe strada noastră care a avut televizor și îmi aduc aminte cum am urmărit încoronarea bunicii tale. Tu vei fi într-o zi regele Angliei. Te gândești vreodată la asta?”.

William a răspuns deschis: „Nu e ceva la care să mă trezesc dimineața și să mă gândesc, pentru că pentru mine, autenticitatea, faptul de a fi eu însumi, de a fi sincer, este ceea ce mă ghidează. Apoi, poți să adaugi orice etichete sau roluri deasupra acestui lucru, dar dacă nu sunt fidel mie însumi și valorilor mele, atunci nu mai contează cine sunt, totul se pierde. Îmi iau în serios rolurile și responsabilitățile, dar este important să nu simți că ele te posedă pe tine – tu trebuie să le stăpânești pe ele”.

Cum este pregătit Prințul George pentru rolul de rege

Eugene a continuat: „Ai avea același sentiment și în legătură cu fiul tău, când va deveni rege?”.

„Este o întrebare interesantă și una foarte importantă”, a spus William. „Sunt multe lucruri de luat în calcul. Dar, în mod firesc, vreau să creez o lume în care fiul meu să fie mândru de ceea ce facem, o lume și o misiune care chiar au impact pozitiv asupra vieții oamenilor. Cu mențiunea că sper să nu revenim la anumite practici din trecut, prin care Harry și cu mine a trebuit să trecem – și voi face tot ce pot pentru a mă asigura că nu ne întoarcem acolo”.

William va veni cu schimbări când va fi rege

Gândindu-se la viitorul monarhiei, Eugene l-a întrebat pe William dacă, atunci când va deveni rege, instituția va merge „într-o direcție puțin diferită”. La aceasta, William a răspuns: „Cred că e sigur să spun că schimbarea se află pe agenda mea. Schimbare în bine. O îmbrățișez și mă bucur de ea – nu o privesc cu teamă. Asta mă entuziasmează: ideea de a putea aduce unele schimbări. Nu schimbări radicale, dar schimbările care cred că sunt necesare”.