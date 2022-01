Prinţul Charles, omagiu persoanelor care apără libertatea și drepturile omului

Prinţul Charles, moştenitorul coroanei britanice, le-a adus sâmbătă un omagiu, cu ocazia noului an, apărătorilor libertăţii şi drepturilor omului în faţa persecuţiilor în ţări precum Siria şi Afganistan, relatează Agerpres, citând AFP.



"Pentru că intrăm în noul an, să ne amintim un moment de numeroasele persoane din întreaga lume care apără libertatea şi drepturile omului", a precizat prinţul Charles într-un mesaj difuzat cu ocazia Anului Nou.



"În locuri precum Afganistan, Siria şi Myanmar, între altele, ameninţările şi realitatea persecuţiei şi a insecurităţi politice şi religioase merg mână în mână cu o situaţie umanitară tot mai dezastruoasă", a adăugat el.



"În faţa adversităţii, persoane incredibil de curajoase, comunităţi locale şi organizaţii internaţionale răspund la marile nevoie oferind o asistenţă vitală", a mai spus prinţul Charles, precizând că se roagă "pentru o rezolvare paşnică a acestor conflicte".



În vârstă de 73 de ani, prinţul Charles preia de mai mulţi ani din atribuţiile reginei Elisabeta a II-a, în vârstă de 95 de ani, dintre care 70 de domnie, care se retrage treptat pentru a-şi menaja sănătatea, îndeplinind mai multe funcţii oficiale, atât în Marea Britanie, cât şi în străinătate.

Emma Răducanu, decorată de Regina Elisabeta alături de Daniel Craig și Camilla, Ducesa de Cornwall

Sportiva de origine română Emma Răducanu, care a uluit lumea tenisului profesionist în 2021, când a devenit prima jucătoare venită din calificări care a câştigat un titlu de Grand Slam după victoria obţinută la U.S. Open, se află pe lista personalităţilor decorate de regina Elisabeta a II-a cu titlul de Membru al Ordinului Imperiului Britanic.



În total, regina Elisabeta a II-a a decorat 1.278 de personalităţi, inclusiv oameni de ştiinţă, sportivi, artişti, coordonatori au unor campanii de strângere de fonduri - inclusiv un băiat de 11 ani -, precum şi persoane mai puţin cunoscute, ale căror contribuţii au fost însă esenţiale pentru comunităţile lor sau pentru întreaga ţară. Potrivit Guvernului de la Londra, aproape o cincime din decoraţiile anunţate în acest an sunt asociate acţiunilor de combatere a pandemiei de COVID-19.



Aceste distincţii regale sunt acordate de două ori pe an, de Anul Nou şi cu ocazia aniversării oficiale a reginei Elisabeta a II-a, celebrată în luna iunie, deşi suverana s-a născut pe 21 aprilie 1926. Citește continuarea AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News