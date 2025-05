Primul discurs al președintelui Nicușor Dan. Concluzia lui Chirieac: Asta pot să spun după ce l-am ascultat cu mare atenție

Analistul politic a remarcat tonul echilibrat și lipsit de patimă al discursului, dar și faptul că au fost atinse subiecte-cheie precum justiția, administrația, educația, sănătatea, pensiile și ajutoarele sociale. Bogdan Chirieac a subliniat că statul român a fost principala piedică în calea dezvoltării, însă crede că noul președinte a înțeles profund această realitate. Potrivit acestuia, dacă își va respecta angajamentele, România are șansa de a se moderniza.

„A părut un program de țară. A vorbit despre necesitatea reformei statului, a vorbit fără patimă, dar a punctat elemente esențiale vizând reforma statului. (...) Este un program de președinte suprapus peste un program de guvernare. După ce a vorbit despre reforma statului, asta e o chestiune la care și președintele are ceva de spus, apoi a detaliat și a vorbit în parte despre justiție, despre administrație, despre educație, despre sănătate. A coborât mai jos, la sănătate a detaliat și pentru profesioniștii care ar trebui să lucreze în orașele mici și în comune, a vorbit despre pensii și ajutoare sociale.

Deci, a vorbit pur și simplu despre o Românie modernă pe care ne-o dorim cu toții de 35 de ani și pe care nu prea am avut-o până acum, în ciuda dezvoltării societății care a fost spectaculoasă — societatea s-a dezvoltat așa cum nu s-a dezvoltat în niciun alt stat european fiindcă noi am venit de foarte departe, am crescut foarte de jos și am ajuns la un nivel mediu important acum în Uniunea Europeană, România nu poate fi ignorată.

Cel care ne-a ținut pe loc să nu fim și mai sus a fost statul român. Se pare că Nicușor Dan a metabolizat foarte bine lucrul acesta. Asta am văzut în discursul său, fără patimă, exact, matematic. Doamne, poate ne ajută Dumnezeu ca Nicușor Dan să fie un președinte mult mai bun decât a fost primar la București. Asta pot să spun după ce l-am ascultat cu mare atenție în acest discurs care te lasă să înțelegi că dacă nu se va abate de la ceea ce a spus acum în Parlamentul României, țara noastră are o șansă să se modernizeze”, a spus Bogdan Chirieac.

Cum va arăta noul Guvern

Bogdan Chirieac a comentat incertitudinile privind formarea noului Guvern după victoria lui Nicușor Dan la prezidențiale. El consideră că actuala coaliție, PSD-PNL-UDMR-minorități, este cea mai capabilă să gestioneze criza. Deși USR și președintele ales doresc formarea unei coaliții pro-europene, analistul politic este sceptic cu privire la compatibilitatea dintre USR și PSD, apreciind că o astfel de alianță ar fi instabilă și de scurtă durată.

„Sunt foarte curios să văd ceea ce va urma. În opinia mea, coaliția care conduce astăzi România – PSD-PNL-UDMR-minorități – este cea mai în măsură să scoată țara din criză.



Înțeleg că după ce candidatul sprijinit de USR, domnul Nicușor Dan, a câștigat prezidențialele, USR dorește să fie parte la guvernare și probabil că și domnul Nicușor Dan dorește lucrul acesta. Dânsul s-a exprimat de o coaliție de patru partide, pro-europene le-a numit domnia sa, care să conducă țara și să adopte reformele dificile.

Reforma statului va dura, va fi foarte dificilă, va costa, deci nu se face peste noapte. Problema este că USR nu se înțelege cu sine, deci USR într-o coaliție cu PSD-ul sunt ca apa și untdelemnul. Va fi o chestiune de câteva săptămâni până când își vor smulge părul din cap”, a spus Bogdan Chirieac.

Care ar fi varianta care să asigure stabilitate

Bogdan Chirieac susține că, în actualul context parlamentar, un guvern minoritar nu ar avea suficient sprijin, întrucât nu depășește 40% din Parlament. Astfel, implicarea PSD devine esențială pentru stabilitate.

„Aritmetica parlamentară nu e în favoarea nici a noastră, nici a domnului Nicușor Dan, fiindcă guvernul minoritar ar însemna să aibă vreo 35%, cel mult, cu tot cu minorități. Au mai fugit de la POT, s-au mai adunat niște parlamentari, dar tot nu se fac 40% în Parlament, ceea ce înseamnă că este esențială participarea PSD-ului. Pe AUR și pe SOS nu te poți baza în momentul acesta. Pe SOS, greu de bazat în orice situație. Deci, nu există o formulă parlamentară care să-ți asigure stabilitate în momentul acesta în România, cel puțin din ce a rezultat din alegerile din 1 decembrie.



Nu știu ce va face PSD-ul, ce va alege... va alege să participe la guvernare sau să sprijine din opoziție. Sprijinul din opoziție știți cum este... el se petrece o lună, două, trei, după care nu se mai petrece.



Vor fi multe nemulțumiri în România pe înghețare de salarii, înghețare de pensii, reduceri de cheltuieli, reduceri bugetare. Lucrul acesta va provoca multă nemulțumire. Va fi și o recesiune, fără doar și poate, fiindcă se micșorează consumul, se contractă cererea, fondurile europene sunt blocate și nu pot fi atrase. Aici, domnul Boloș a făcut o treabă oribilă, din nefericire. În opinia mea, lucrurile nu sunt favorabile, dar e momentul învestirii, e puțină speranță”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News