€ 5.0897
|
$ 4.3658
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0897
|
$ 4.3658
 
DCNews Stiri Primele imagini cu tânărul arestat în Cluj, sub acuzația că și-a omorât mama în Franța
Data actualizării: 10:02 15 Ian 2026 | Data publicării: 10:01 15 Ian 2026

Primele imagini cu tânărul arestat în Cluj, sub acuzația că și-a omorât mama în Franța
Autor: Andrei Itu

Primele imagini cu tânărul arestat în Cluj, sub acuzația că și-a omorât mama în Franța Primele imagini cu tânărul arestat în Cluj, sub acuzația că și-a omorât mama în Franța / sursa IPJ Cluj

Un tânăr de 23 de ani a fost arestat în Cluj, fiind căutat, la nivel european, încă de la sfârșitul lunii octombrie, după ce și-ar fi ucis mama doctoriță în Franța.

 

El este singurul suspect al crimei,  pe numele său era emis un mandat european de arestare, de către autoritățile judiciare din Franța, pentru infracțiunea de omor. Mama lui era un renumit cardiolog Vezi aicii detalii!

Amplă acțiune operativă. A fost prins în timp ce era în incinta unui centru comercial din Cluj

”În data de 14 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul IPJ Cluj – Serviciul de Investigații Criminale și Poliția Municipiului Cluj-Napoca au desfășurat o amplă acțiune operativă, în urma unor informații de interes operativ potrivit cărora un bărbat căutat de autoritățile din Franța pentru comiterea infracțiunii de omor ar fi fost observat în municipiul Cluj-Napoca.

În acest context, au fost constituite mai multe echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, care au efectuat verificări în teren, inclusiv oprirea și controlul mijloacelor de transport.

În jurul orei 10:50, o echipă operativă din cadrul Secției 3 a depistat persoana vizată în incinta unui centru comercial din municipiu.

Acesta a fost recunoscut pe baza semnalmentelor și a fizionomiei. Cel în cauză, respectiv un tânăr de 23 de ani, a fost condus într-o încăpere a centrului comercial, unde i-a fost efectuat controlul corporal, ulterior fiind transportat la sediul Inspectoratului”, a transmis IPJ Cluj.

Caz preluat de Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Cluj

”În urma consultării bazelor de date ale Poliției Române, s-a stabilit că pe numele acestuia era emis un mandat european de arestare, de către autoritățile judiciare din Franța, pentru infracțiunea de omor.

Cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Cluj, care a preluat și bunurile găsite asupra persoanei.

Persoana urmează să fie condusă la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, pentru dispunerea măsurilor legale în vederea punerii în executare a mandatului european de arestare”, a transmis IPJ Cluj.

Video

Vezi și - Andrei, suspectat că și-a ucis mama în Franța, recunoscut și arestat în Cluj. Moartea cardiologului a provocat un adevărat șoc în Molsheim

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
SUA răstoarnă piramida alimentară. Ce schimbări radicale aduce Kennedy Jr: Schimbă tot ce știm despre mâncare
Publicat acum 5 minute
Credite făcute cu acte false de „pensionari militari”. Polițiștii au descins în Constanța și Buzău
Publicat acum 12 minute
A fost găsit asasinul lui Adrian Kreiner. A fost reținut în Bali FOTO
Publicat acum 18 minute
Listă program evenimente de Ziua Culturii Naționale - Mihai Eminescu: "Ar fi bine să celebrăm cultura nu doar azi"
Publicat acum 49 minute
Australian Open 2026. Cu cine joacă Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Ian 2026
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 13 Ian 2026
Vești bune pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești. Noi provocări pentru Berbec și Balanță
Publicat acum 22 ore si 38 minute
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat acum 21 ore si 37 minute
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
Publicat acum 21 ore si 35 minute
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close