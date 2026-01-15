Primele imagini cu tânărul arestat în Cluj, sub acuzația că și-a omorât mama în Franța

El este singurul suspect al crimei, pe numele său era emis un mandat european de arestare, de către autoritățile judiciare din Franța, pentru infracțiunea de omor. Mama lui era un renumit cardiolog Vezi aicii detalii!

Amplă acțiune operativă. A fost prins în timp ce era în incinta unui centru comercial din Cluj

”În data de 14 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul IPJ Cluj – Serviciul de Investigații Criminale și Poliția Municipiului Cluj-Napoca au desfășurat o amplă acțiune operativă, în urma unor informații de interes operativ potrivit cărora un bărbat căutat de autoritățile din Franța pentru comiterea infracțiunii de omor ar fi fost observat în municipiul Cluj-Napoca.

În acest context, au fost constituite mai multe echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, care au efectuat verificări în teren, inclusiv oprirea și controlul mijloacelor de transport.

În jurul orei 10:50, o echipă operativă din cadrul Secției 3 a depistat persoana vizată în incinta unui centru comercial din municipiu.

Acesta a fost recunoscut pe baza semnalmentelor și a fizionomiei. Cel în cauză, respectiv un tânăr de 23 de ani, a fost condus într-o încăpere a centrului comercial, unde i-a fost efectuat controlul corporal, ulterior fiind transportat la sediul Inspectoratului”, a transmis IPJ Cluj.

Caz preluat de Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Cluj

”În urma consultării bazelor de date ale Poliției Române, s-a stabilit că pe numele acestuia era emis un mandat european de arestare, de către autoritățile judiciare din Franța, pentru infracțiunea de omor.

Cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Cluj, care a preluat și bunurile găsite asupra persoanei.

Persoana urmează să fie condusă la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, pentru dispunerea măsurilor legale în vederea punerii în executare a mandatului european de arestare”, a transmis IPJ Cluj.

Video

Vezi și - Andrei, suspectat că și-a ucis mama în Franța, recunoscut și arestat în Cluj. Moartea cardiologului a provocat un adevărat șoc în Molsheim