Prima autoritate care spune că Distrigaz a oprit gazul cu o zi înainte la blocul explodat

ANRE a anunțat că președintele instituției, George Niculescu, a dispus un control la Distrigaz Sud Rețele. Potrivit comunicatului de presă, verificările vizează modul de intervenție al operatorului, precum și activitatea firmelor care au verificat echipamentele de consum.

ANRE a mai transmis că, potrivit datelor transmise de operatorul de distribuție, pe 16 octombrie alimentarea cu gaze a fost oprită și electrovalva a fost sigilată, în urma unei sesizări. Pe 17 octombrie, echipajul a constatat că sigiliul fusese rupt, în jurul orei 09:30, iar la scurt timp după această constatare s-a produs explozia.

„ANRE transmite condoleanțe familiei și apropiaților celor au suferit pierderi de vieți omenești în explozia din Cartierul Rahova.

Președintele ANRE George Niculescu a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Rețele pentru a verifica dacă modalitatea de acțiune/intervenție a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale, precum și asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum.

Echipele de control se află pe teren în acest moment. În legătură cu circumstanțele în care s-a produs tragedia, ANRE prezintă informațiile pe care le are de la operatorul de distribuție.

Astfel:

– în data 16 octombrie, în urma unei sesizari, operatorul de distributie a sistat serviciul de alimentare cu gaze naturale, acționând de la distanță electrovalva. Ulterior, un echipaj s-a deplasat la adresă și a sigilat electrovalva respectivă.

– ⁠în data de 17 octombrie, în urma unei noi sesizari, echipajul Distrigaz Sud Rețele care s-a deplasat la locație a sesizat ca sigiliul care fusese pus în ziua precedentă era rupt.

– ⁠Ora la care s-a constatat că sigiliul era rupt a fost aproximativ 09:30.

– ⁠La scurt timp după această constatare a avut loc explozia”, a transmis ANRE prin intermediul unui comunicat de presă.