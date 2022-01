Premierul Noii Zeelande și-a amânat NUNTA din cauza COVID-19 - OMICRON

Prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a dezvăluit duminică că și-a amâmat nunta, în timp ce țara continuă să treacă printr-un nou val de cazuri de COVID-19, provocate de varianta Omicron, relatează CNN.

Vorbind la o conferință de presă despre Covid-19, Ardern a spus că autoritățile sanitare au raportat nouă cazuri de Omicron în Motueka, într-o gospodărie unifamilială. Familia a călătorit la Auckland pentru a participa la o nuntă, la o înmormântare, dar și pentru a merge la un parc de distracții și o atracție turistică weekendul trecut, ceea ce a determinat țara să treacă la cel mai înalt nivel de „alertă roșie”.

Nunta amânată de pandemie

Ardern le-a spus reporterilor: „Nunta mea nu va avea loc și mă alătur multor altor neozeelandezi care au trăit o astfel de experiență ca urmare a pandemiei”.

Când a fost întrebată ce a simțit ân urma deciziei ei de a anula nunta care urma să aibă loc în această vară, Ardern a răspuns: „Așa este viața”.

Luna trecută, Noua Zeelandă a hotărât că va menține frontierele închise până la sfârșitul lunii februarie din cauza preocupărilor legate de varianta Omicron.

Când va reveni lumea la normal

Într-un interviu pentru televiziunea israeliană, CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, a spus că lumea ar putea reveni la o viață normală în doar câteva luni, scrie The Times of Israel. Compania pe care o conduce își propune să producă un vaccin care va fi necesar o dată pe an și va acoperi toate variantele de coronavirus.



„O dată pe an este mai ușor să convingi oamenii să o facă. Este mai ușor pentru oameni să-și amintească. Pentru o problemă ce ține de sănătatea publică, este o soluție ideală. Căutăm să vedem dacă putem crea un vaccin care să acopere Omicron și să nu uităm de celelalte variante. Asta ar putea fi o soluție.”, a spus Bourla pentru Channel 12.

