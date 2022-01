CEO-ul Pfizer: Lumea ar putea reveni la o viață normală în câteva luni. Vaccinul anti-COVID-19 ar urma să fie anual

Într-un interviu pentru televiziunea israeliană, CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, a spus că lumea ar putea reveni la o viață normală în doar câteva luni, scrie The Times of Israel. Compania pe care o conduce își propune să producă un vaccin care va fi necesar o dată pe an și va acoperi toate variantele de coronavirus.



„O dată pe an este mai ușor să convingi oamenii să o facă. Este mai ușor pentru oameni să-și amintească. Pentru o problemă ce ține de sănătatea publică, este o soluție ideală. Căutăm să vedem dacă putem crea un vaccin care să acopere Omicron și să nu uităm de celelalte variante. Asta ar putea fi o soluție.”, a spus Bourla pentru Channel 12.

Albert Bourla: Virusul va fi cu noi în următorii ani

„Virusul nu va fi eradicat. Virusul va fi cu noi în anii următori”, a spus Bourla, adăugând că „ar trebui să putem ajunge la o viață normală în câteva luni”. Cu toate acestea, el a subliniat că vor continua să existe „anomalii, precum Omicron, pe care le vom putea controla”.

Spre deosebire de alte variante ale coronavirusului decoperite până acum, Bourla a spus că „numai Omicron” a reușit să ocolească protecția împotriva infecției oferită de vaccinuri, dar a subliniat că inocularea rămâne eficientă în prevenirea spitalizării. Totodată, el a menționat și că există posibilitatea apariției unor noi variante ale COVID-19.

A treia doză de vaccin de la Pfizer protejează împotriva Omicron

A treia doză de vaccin ARNm de la Pfizer-BioNTech împotriva SARS-CoV-2, administrat după două doze ale acestui vaccin sau după două doze de CoronaVac (cu virus inactiv), oferă protecţie împotriva variantei Omicron, relatează EFE.

Este ceea ce au demonstrat două studii publicate săptămâna aceasta de Nature Medicine după analizarea răspunsului anticorpilor la infecţie de către persoanele vaccinate sau trecute prin boală. Primul dintre ele, realizat de cercetători de la Universitatea din Hong Kong pe un grup de 30 de persoane cu vârsta medie de 48,9 ani a analizat diferenţele dintre răspunsurile anticorpilor la infecţia originală sau la varianta Omicron. Vezi mai mult AICI.

