Premieră în Scoția. Noul lider al SNP, Humza Yousaf, de origine pakistaneză şi musulman, ales prim-ministru de parlamentul local / Foto - Video

Humza Yousaf devine cel dintâi premier scoţian provenit din imigraţie şi musulman. Bunicii săi pakistanezi din partea tatălui au emigrat la Glasgow acum 60 de ani. Humza Yousaf, în vârstă de 37 de ani, fusese ales luni în fruntea SNP în urma unui scrutin intern declanşat de demisia surprinzătoare a Nicolei Sturgeon luna trecută, după opt ani în funcţie.

Yousaf îşi va prelua funcţia miercuri după ce va fi numit oficial prin mandat regal şi va depune jurământul în faţa Curţii Supreme scoţiene. 'Este o zi de mândrie pentru mine şi familia mea şi sper că este o zi de mândrie şi pentru Scoţia, pentru că spune multe despre valorile noastre', s-a bucurat, emoţionat, Yousaf imediat după vot.

