Predoiu vine cu cifrele zilei în lupta cu drogurile: Circulă diverse informații și nu toate sunt foarte bine aduse la zi

Decizii majore luate în şedinţa CSAT care s-a desfăşurat azi la Palatul Cotroceni. Pentru a lupta cu flagelul drogurilor s-a decis să fie format un grup de lucru interinstituţional din care fac parte reprezentanţi ai Ministerului Internelor, Justiţiei, Sănătate, Educaţie şi SRI. De asemenea, sunt implicaţi procurori din cadrul Ministerului Public, iar la nivelul fiecărui judeţ vor fi constituite grupuri de lucru operaţionale formate din specialişti şi experţi.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cel care a luat, de altfel, parte şi la această şedinţă CSAT, a acordat un interviu la B1 TV în emisiunea Gabrielei Mihai.

Practic, ce vom vedea că se schimbă?

„Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, luată astăzi, privind combaterea traficului de droguri este un mare pas înainte în această bătălie, în acest efort. Fără a intra în detalii tehnice, care rămân sub imperiul confidențialității impuse de lege, pot să spun, însă, că aceasta hotărâre prevede conjugarea și armonizarea eforturilor pe care mai multe instituții cu atribuții în aplicarea legii și în prevenție le fac, pentru reducerea traficului si consumului de droguri.

Practic, în această chestiune, ca și în alte eforturi instituționale, se poate afirma plastic că atunci când mai multe instituții își combină eforturile, efectul este multiplicat. Cum se spune, plastic și pe scurt, 1 plus 1 nu fac 2, ci fac 3, atunci când mai multe instituții cu atribuții cooperează între ele, cooperarea fiind cheia succesului în combaterea traficului și a consumului de droguri.

Bineînțeles, Ministerul Afacerilor Interne face parte din acest grup interinstituțional. Ministerul Afacerilor Interne este deja angajat în combaterea traficului de droguri și al consumului de droguri, dar cu accent pe combaterea marilor rețele și a grupurilor de crimă organizată și va rămâne angajat energic în această bătălie, în acest efort. Și pot să spun că, așa cum a luat la cunoștință și opinia publică, prin intermediul mass-media, căreia îi mulțumim că va comunica în continuare, sunt convins, rezultatele muncii polițiștilor, în ultimele 3 luni de zile au fost obținute deja rezultate palpabile”, a zis Cătălin Predoiu.

„Au fost desfășurate nu mai puțin de 211 acțiuni operative concrete în teren, inițiate de Poliția Română și duse la bun sfârșit. În urma acestor acțiuni, 16 grupuri de crimă organizată, care desfășurau activități de trafic de droguri au fost desființate. Dacă vreți, per ansamblu, în 3 luni, 44 de grupuri au fost desființate, dar 16 aveau ca țintă traficul de droguri și ele au fost desființate. Nu mai puțin de 242 de persoane, care se ocupau cu trafic de droguri de mare risc, au fost depistate, anchetate, aduse în fața procurorului și, mai departe, aflate sub imperiul anchetei penale. Fără îndoială, vor fi documentate aceste fapte penale”, a mai spus ministrul.

Cât privește fake news-ul privind faptul că „în ultimii doi ani niciun gram de droguri nu a mai fost găsit în portul Constanța”, Cătălin Predoiu a zis:

„Dacă îmi permiteți să aduc în discuție date ceva mai precise, pentru că circulă diverse informații și nu toate sunt foarte bine aduse la zi.

Legat de forțe, resurse, pot să vă spun că sunt 300 de specialiști în lupta antidrog care desfășoară astfel de operațiuni și investigații. Sunt sprijiniți pe orizontală de alți 500 de polițiști din alte structuri, dar care sunt cooptați în efortul antidrog. Și am dispus recent ca să se identifice alte 200 de cadre care să vină să suplimenteze aceste trupe în teren în combaterea drogurilor. Deci vom lua măsuri. Nu că vom lua, s-au luat măsuri de întărire a acestui dispozitiv.

În ce privește portul Constanța, dacă îmi permiteți, pe de o parte, pot să vă spun că din 2016 până în anul 2023 au fost identificate și confiscate în portul Constanța aproximativ 10.000 kg de droguri, inclusiv în ultimii 2 ani, inclusiv în acest an. Chiar recent a fost identificată o captură foarte importantă în acest în acest punct de trafic de frontieră foarte important.

Da, ce este foarte adevărat este că noi trebuie să întărim efortul de investigare în zonele de frontieră, în special în portul Constanța, care e un punct strategic, un puncte cheie, fiindcă România se află pe ruta de intrare a heroinei în țară, dinspre Asia, de punct de contact de intrare a cocainei dinspre America Latină și America de Sud, dar și punct de tranzit a drogurilor de tip amfetamine și substanțe cu efecte psihotrope dinspre Europa de Vest, spre Asia sau alte zone ale lumii. Aceste droguri intră cu predilecție, fără îndoială, prin punctele de frontieră, iar portul Constanța este unul dintre cele principale.

Ceea ce trebuie să facem mai departe este, într-adevăr, să întărim controlul la frontiere. La frontieră, în general și, în special, în portul Constanța. Este un aspect cheie în lupta antidrog, controlul frontierelor, pentru că România, fiind țară de tranzit, este logic că, prima măsură și prima barieră în calea traficului de droguri este întărirea frontierei și acolo aștept mai multă eficiență și am cerut structurilor Ministerului Afacerilor Interne să se concentreze pe acest port Constanța și pe punctele de frontieră în general.

Este important, însă, să venim și cu mai multe investiții în această zonă și să suplimentăm logistic Poliția, inclusiv cu scannere care să filtreze cât mai multe containere care intră prin porturi și prin punctele de vamă”.

Despre declarația „bătălia cu drogurile la categoria adulţi e pierdută”, Cătălin Predoiu a zis:

„Declarația mea s-a dorit un semnal energic de alarmă cu privire la acest subiect. Din prima clipă a mandatului am pus acest obiectiv prioritate a Ministerului Afacerilor Interne. De altfel, declaraţia a fost mai lungă şi în ea se regăseşte şi fraza: ne vom reorganiza şi întări ca să căştigăm această bătălie, acesta fiind răspunsul meu pentru dumneavoastră.

În plus, ce pot să spun este că am luat şi măsuri, nu am făcut doar declaraţii, cum v-am spus, sunt deja rezultate. Sunt departe, însă, evident, de a fi finalul acestei bătălii. Pot să adaug şi, tot la capitolul cifre, şi faptul că au fost confiscate chiar în aceste trei luni peste 250 de kilograme de droguri, peste 600 de kilograme de masă verde şi peste 1,5 milioane de pastile, amfetamine. Deci, atunci când se acţionează, se obţin şi rezultate şi mă bucur foarte mult că Poliţia a răspuns instrucţiunii, comenzii pe care am dat-o de a se accelera lupta cu drogurile.

Mă bucur că această temă a devenit una de interes naţional şi sunt absolut convins că atât Poliţia Română, cât şi Parchetele, cât şi alte instituţii cu atriibuţii în prevenţie, cum sunt Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii pe orizontală în planul de creştere a siguranţei în şcoli vor da rezultate toate aceste eforturi, nu am nici cea mai mică îndoialaă. Puteţi, însă, să fiţi siguri că Ministerul Afacaerilor Interne, prin Poliţia Română, prin ofiţerii săi specializaţi, prin toate cadrele angajate în acest efort, poliţişti de frontieră, de asemenea, va fi în prima linie a acestei bătălii şi o vom continua atât timp cât este nevoie”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News