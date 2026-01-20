Polonia elimină ajutorul dat ucrainenilor care au fugit de război

Guvernul polonez proeuropean a anunţat marţi intenţia de a elimina progresiv ajutorul excepţional acordat de la începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022 numeroşilor ucraineni care au fugit de război şi s-au instalat în Polonia, transmite AFP.

Ajutorul pentru ucraineni nu este permanent

”După patru ani, situaţia este mai stabilă”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului polonez, Adam Szlapka, într-o conferinţă de presă, conform Agerpres. ”Aceste reglementări extraordinare pot fi eliminate progresiv şi putem trece de la soluţii temporare la soluţii permanente”, a adăugat el.

Proiectul de lege ce va fi trimis parlamentului afirmă că ajutorul iniţial pentru ucraineni fusese ”adoptat ca măsură de urgenţă şi temporară”.

Textul abrogă dispoziţiile anterioare ce creau un sistem distinct de ajutor pentru cetăţenii ucraineni, eliminând majoritatea drepturilor specifice de care beneficiau aceştia în materie de prestaţii sociale, locuinţă şi asistenţă medicală.

Patronatele sunt revoltate

Anumite protecţii existente, precum cele privind rezidenţa legală, vor fi menţinute. Proiectul de lege a suscitat critici, mai ales din partea patronatelor.

Confederaţia patronală Lewiatan susţine că măsura ”ar putea paraliza piaţa muncii” şi că ajutoarele excepţionale acordate până acum au ”permis angajarea legală a circa 1,24 milioane de persoane”, iar ucrainenii reprezintă acum 66% din forţa de muncă străină în Polonia.

Pe de altă parte, imaginea ucrainenilor s-a deteriorat în rândul polonezilor. Un sondaj din ianuarie al Centrului polonez de cercetare a opiniei publice relevă că doar 48% dintre polonezi aprobă ajutorul pentru ucrainenii care fug de război, în timp ce 46% îl dezaprobă.

Preşedintele polonez, naţionalistul Karol Nawrocki, a anunţat la începutul mandatului său că nu va semna nicio ”lege de asistenţă specială pentru cetăţenii ucraineni”.

Ce primesc refugiații ucraineni în România

permisul de protecție temporară - eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) și este valabil până la data de 4 martie 2026.

sumă forfetară pentru acoperirea cheltuielilor de cazare pentru 3 luni de cazare în România : 750 lei/lună pentru o persoană singură și 2000 lei/lună pentru o familie.

dreptul la educație în aceleași condiții ca cetățenii statului român- ei au dreptul la cazare gratuită în internatele școlare, alocație zilnică de hrană și alocație pentru rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte odată cu intrarea pe teritoriul României

dreptul de a munci în România cu aceleași drepturi și obligații ca un cetățean român, reglementate prin Codul Muncii.

Cetățenii ucraineni mai primesc și alte beneficii precum venitul minim pe incluziune (VMI), care presupune un ajutor pentru incluziune și altul pentru familia cu copii.