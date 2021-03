”Polonia, campionul secolului în Europa”. Mircea Coșea dezvăluie cum contribuie România pentru o pâine pe zi

"România a devenit o cu totul altă țară după anii '90, dar nu am reușit să ținem ritmul și viteza altora. De ce? Vă voi spune câteva lucruri care țin de Polonia, pe care eu o consider campionul secolului în România. Să vă spun câteva lucruri. Știți că polonezii sunt cei mai mari exportatori de ceai în China? Ei exportă diferite ceaiuri: Ceaiuri de plante, ceaiuri medicinale etc. Acum, în paranteză să vă spun, plantele pe care le folosesc ei sunt de la noi. Adică noi le culegem cu niște minoritari de prin pădure, le dăm să mănânce o pâine în ziua aia. Ei cumpără plantele de pădure și fac ceaiuri din ele.

Polonia este al doilea cel mai mare producător de mere din lume, după SUA, deși nu existau acum 15 ani pe această piață. Cum au făcut asta? Statul a decis că producția de mere este o poartă prin care poate să intre pe piața mondială și a subvenționat acest domeniu. Știți că polonezii sunt cel mai mare producător de somon afumat? Ei îl iau din Norvegia și au cele mai moderne instalații de prelucrare și de afumare la prețuri competitive. Știți că polonezii sunt mari exportatori de armament? Înainte eram noi, acum sunt ei pentru că au înțeles că există zone unde se poate exporta. Ei produc transportoare blindate și le exportă în țări ca India, Pakistan. Polonezii sunt și cel mai mare exportator de melci din lume.", a declarat Micea Coșea, în exclusivitate pentru DC NEWS.

