Polonia bănuia de ani de zile că Ungaria dădea informații Rusiei din interiorul UE

Premierul Poloniei a declarat că țara "avea suspiciuni" în urma unui reportaj publicat de Washington Post, potrivit căruia guvernul Ungariei ar fi furnizat, de ani de zile, Rusiei informații detaliate din ședințele Consiliului UE.

Publicația, citând mai mulți oficiali actuali și foști din domeniul securității europene, susține că guvernul ungar condus de Viktor Orbán ar fi oferit de mult timp Moscovei acces la discuții sensibile din cadrul Uniunii Europene.

Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, ar fi sunat în mod regulat în pauzele ședințelor Consiliului UE pentru a-i transmite omologului său rus, Serghei Lavrov, "rapoarte directe despre ce s-a discutat" și posibile soluții, potrivit articolului Washington Post.

Citește și: Diplomații UE limitează dialogul cu "oamenii lui Orban" pe teme confidențiale, de frica scurgerilor către Rusia

"Faptul că oamenii lui Orban informează Moscova în detaliu despre ședințele Consiliului UE nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Aveam de mult aceste suspiciuni. De aceea iau cuvântul doar atunci când este strict necesar și spun doar cât este necesar", a scris premierul Poloniei, Donald Tusk, pe X.

Szijjarto a respins acuzațiile pe X, catalogând declarațiile lui Tusk drept "fake news".

"Fake news, ca de obicei. Mințiți pentru a sprijini partidul Tisza să instaleze un guvern marionetă pro-război în Ungaria. Nu veți reuși!"

Tisza este principalul partid de opoziție din Ungaria și conduce în sondaje cu trei săptămâni înainte de alegerile parlamentare. Relațiile dintre Polonia și Ungaria sunt tensionate, pe fondul blocării de către Budapesta a ajutorului UE pentru Ucraina și al legăturilor strânse cu Rusia.





