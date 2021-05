PNRR. Ionel Petre: O petardă! Era normal să ne spună că nu primim nimic

Într-un interviu acordat DC News, vicepreşedintele ALDE Ionel Petre a declarat că subiectul PNRR a fost "o petardă" lansată de către cei de la putere, aceştia nereuşind să elaboreze un plan credibil care să îi convingă pe cei de la Bruxelles că merită finanţarea.

"PNRR-ul a fost o petardă. E ca şi cum te-ai duce tu la Înalta Poartă şi ai spune: ‘ştiţi, eu am făcut aici un proiect de vreo 40 de miliarde de euro, dar mă mulţumesc şi cu 20, dacă îmi dai’. Era normal ca reacţia lor să fie ‘nu e bine făcut şi nu primeşti nimic’. Trebuie să te duci cu totul argumentat, pe cifre şi nu evaziv, spunând că nu are ce să se întâmple pentru că noi am cerut suficient de mult încât să ne dea.

Trebuie să te duci pe domenii – mediu, agricultură, investiţii, industrie – cu proiecte bine făcute şi consolidate, astfel încât să te întorci de acolo cu bani, şi cu bani mulţi", a declarat, la DC News, Ionel Petre.

