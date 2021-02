Piedici pentru Hidroelectrica, "perla" energiei româneşti. Bogdan Badea: Potenţial ENORM! Bani întorşi către economia românească

„Suntem convinşi că doar într-o piaţă liberă putem arăta adevăratul potenţial al companiei, pentru că este o companie românească, în care statul român are 80% şi este o companie care nu are nevoie de bani de la bugetul de stat ci este una dintre companiile care, prin dividende, furnizează an de an profit şi surse importante către bugetul de stat, sume care pot fi redirecţionate, la nivel guvernamental, către acele zone care au cu adevărat nevoie de resurse. (...) Suntem, aşa cum spunea şi domnul ministru (n.r. – Virgil Popescu) o companie bancabilă, cu un potenţial de a investi enorm. Avem nevoie de predictibilitate, de o piaţă liberă”, a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

„Pe 26 ianuarie, CE a transmis României o scrisoare privind ridicarea restricţiilor de export pentru Hidroelectrica. Ştiu că asta a însemnat o luptă grea...”, a punctat Elena Cristian, moderatorul dezbaterii.

"A fost o luptă de cinci ani pe care am dus-o cu reglementatorul. Din păcate, ca şi în alte situaţii, în instanţele din România nu am avut succes sau nu s-a înţeles exact ceea ce înseamnă alinierea legislaţiei româneşti la cea europeană, a trebuit să mergem la Curtea Europeană de Justiţie şi a trebuit să stăm cinci ani de zile în care puteam fructifica şi puteam aduce bani suplimentari către acţionarii noştri prin vânzarea directă a energiei electrice pe diverse pieţe, atunci când preţul era mai bun pe o piaţă din afara României comparativ cu piaţa din România şi puteam întoarce bani către economia românească", a răspuns Bogdan Badea, directorul general al Hidroelectrica în cadrul dezbaterii ONLINE: Energy Forum: Liberalizarea pieței de energie și gaze: Consumatorul final, între agenda publică și planurile companiilor.

VIDEO: