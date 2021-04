Peste o treime dintre oameni, afectați de anxietate și depresie în timpul pandemiei - raport PwC

Potrivit unui comunicat al companiei de consultanţă, cei mai afectaţi de anxietate sau depresie au fost generaţiile Z (42%) şi Millennials (43%), arată raportul PwC Global Top Health Industry Issues 2021. Mai mult, 44% dintre respondenţi iau în calcul consultaţiile virtuale pentru rezolvarea acestor probleme.



"În condiţiile restricţiilor impuse de pandemie, vedem că telemedicina a devenit în ultimul an nu numai o soluţie pentru limitarea răspândirii virusului, ci şi pentru consultaţiile şi şedinţele online de psihoterapie. Sondajul nostru arată per total un interes extrem de ridicat pentru îngrijirea la distanţă fie prin intermediul smartphone-urilor, fie prin programări video, 91% dintre cei care au apelat la telemedicină în pandemie arătând că vor continua să o utilizeze. Provocarea pentru spitale va fi însă alegerea specialităţilor potrivite pentru îngrijirea virtuală, iar managementul bolilor cronice şi asistenţa medicală pentru probleme de natura psihologică par a fi cele mai potrivite pentru telemedicină", a declarat Ruxandra Târlescu, partener PwC România.



Raportul "Accelerating the health economy of tomorrow" realizat de PwC în 2020 arată că economia globală pierde aproximativ un miliard de dolari anual, ca efect al scăderii productivităţii cauzate de depresie şi anxietate.



În context, consultanţii consideră că este de aşteptat ca progresele tehnologice şi dorinţa consumatorilor de confort să conducă la adoptarea telemedicinei la un nivel care va schimba sistemul tradiţional de furnizare a serviciilor medicale. Astfel, din perspectiva afacerii, modul în care sistemele de sănătate vor aborda rambursarea în cazul serviciilor de asistenţă virtuală va fi un factor de influenţă cheie în dezvoltarea acestora.



"Pentru a menţine accesul pacienţilor la îngrijire în timpul pandemiei, multe ţări au adoptat politici de rambursare care au plasat îngrijirea virtuală la egalitate cu cea fizică şi / sau au extins tipuri de servicii de telemedicină pentru care clinicienii ar putea fi plătiţi. Rămân însă câteva semne de întrebare: dacă aceste modificări de plată vor rămâne în vigoare şi dacă rambursarea va varia în funcţie de tipul asistenţei virtuale", a mai spus Ruxandra Târlescu.



Investiţiile în telemedicină cresc exponenţial, numai anul trecut ridicându-se la 4,3 miliarde de dolari, în creştere cu 139% faţă de 2019.



Optimismul cu privire la viitorul telemedicinei s-a văzut şi în activitatea de M&A cu o tranzacţie de 18,5 miliarde de dolari, respectiv achiziţia Livongo Health de către Teladoc. De asemenea, finanţarea corporativă pentru companiile din acest domeniu s-a dublat anul trecut la nivel global, ajungând la 21,6 miliarde de dolari, precizează PwC.



Sondajul PwC Global Top Health Industry Issues 2021 a fost realizat în luna ianuarie 2021 în rândul a peste 10.000 de consumatori, împreună cu interviuri cu liderii din domeniul sănătăţii.



PwC este o reţea de firme prezentă în 155 de ţări cu mai mult de 284.000 de profesionişti ce oferă servicii în domeniul auditului, consultanţei fiscale şi consultanţei pentru afaceri.