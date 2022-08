Peste 17.000 de români și-au cumpărat vechimea în muncă pentru a beneficia de pensie. Cât costă o lună de vechime

Peste 17.000 de români şi-au cumpărat vechimea în muncă pentru a beneficia de pensie. Cei interesaţi pot plăti contribuţii pentru o perioadă de până la şase ani. Cei mai mulţi dintre cei care şi-au cumpărat vechimea în muncă au lucrat fără contract în străinătate.

17.457 de contracte au fost încheiate până în acest moment. Dintre solicitanții care vor să-şi completeze stagiul, mare parte sunt cei care au lucrat în străinătate fără contract.

Suma pentru o singură lună, echivalentul contribuţiei la asigurările sociale, este în acest moment de 638 de lei. Plăţile pot fi făcute integral sau în rate.

Pentru a cumpăra vechime în muncă trebuie să depuneți o cerere la Casa de Pensii, alături de o copie după cartea de identitate și o declarație pe propria răspundere. În declarație menționați că nu ați încasat pensie și nici indemnizație de șomaj în perioada pentru care vreți să cumpărați vechime, scrie BizBrașov.

Cât costă vechimea în muncă

- 1 lună – 638 lei

- 12 luni – 7656 lei

- 24 luni – 15 312 lei

- 48 luni – 30 628 lei

România cedează sub propria greutate. Gelu Duminică, previziuni sumbre: Va fi un dezastru! Peste câţiva ani, un angajat va trebui să susţină 4 oameni ieşiţi din câmpul muncii

Specialiştii trag semnale de alarmă cu privire la viitorul pensionarilor: peste 20-30 de ani, România va avea o populație mai mică, mai îmbătrânită, cu mai mulți pensionari decât salariați, iar pensiile de la stat ar putea să fie prea mici pentru a reprezenta un sprijin real la bătrânețe. Opțiunile de pensii private sunt o soluție, însă nu pentru toți românii, care riscă să fie „condamnați la sărăcie”. În acest context, creșterea vârstei de pensionare pare soluția cea mai plauzibilă, mai ales că și alte state europene tind să adopte aceeași măsură.

Duminică: "În loc să ia măsuri cu capul, politicienii noştri iau măsuri populiste"

"În câţiva ani, toată generaţia decreţeilor va ieşi la pensie. Mai pe româneşte, o să ne cam ia... cine nu vrem să ne ia. Va fi foarte complicat. În momentul de faţă, 8 persoane angajate susţin o persoană retrasă din câmpul muncii. Peste vreo 4-5 ani, raportul se va schimba brusc la o persoană angajată care va susţine 4-5 persoane inactive în câmpul muncii. Va fi un dezastru. De altfel, din punct de vedere al sistemului de avertizare, încă din 2010 s-a format o comisie specială pentru analiza riscului demografic, din care am făcut şi eu parte, iar atunci spuneam tot ce avea să se întâmple astăzi (ceea ce se şi întâmplă) şi mai ziceam şi ce trebuie făcut. Din păcate, politicienii noştri au cu totul şi cu totul alte priorităţi decât cea de a investi în cea mai mare provocare pe care România o are: provocarea demografică. România cedează sub propria greutate! Nu e o ipoteză, ci o certitudine. E o chestiune de ani, însă accelerarea se întâmplă pentru că ai noştri guvernanţi, în loc să ia măsuri cu capul, iau măsuri populiste: mărirea pensiilor, creşterea cheltuielilor pentru bugetari şi aşa mai departe... toate acestea nu fac decât să grăbească prăbuşirea economiei. În condiţiile în care legislaţia migraţiei e destul de dură iar bugetul e şi aşa problematic, nu avem cum să rezistăm. Efectiv, n-avem cum!" a spus la Digi24, cu vădită îngrijorare, sociologul Gelu Duminică (citește continuarea AICI).

