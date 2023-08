"Personal mult subdimensionat" la Aeroclubul României. Instituţia, condusă de un pilot cu peste 5500 de ore de zbor

Aeroclubul României are peste 100 de ani de existenţă şi funcţionează ca instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor. Instituţia se finanţează din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat. Ce atrage atenţia este, însă, că toţi angajaţii primesc sporuri, dar şi că directorul general este un profesionist în domeniu.

"Aeroclubul României este unitate de pregătire şi perfecţionare a personalului aeronautic civil, precum şi structură sportivă de performanţă cu profil aeronautic, cu drepturile şi atribuţiunile ce decurg din lege", se arată în regulamentul de organizare.

"Creditele alocate de la bugetul de stat reprezintă principala sursă de finanţare a activităţii Aeroclubului României, atât pentru cheltuielile curente cât şi pentru cheltuielile de capital", se mai arată în ROAF, care poate fi consultat AICI.

La conducerea instituţiei se află, conform site-ului oficial, George Florin Rotaru, pilot profesionist, cu peste 5500 ore de zbor la activ. El ocupă funcţia de manager al Aeroclubului României din 2009.

"Am început să promovăm activitatea Aeroclului prin mitinguri aviatice”, povestește George Rotaru. În timp, a reușit să atragă fonduri să așa a început să repare hangarele, clădirile, aeronavele. "Aveam aproape 200 de aeronave care aveau nevoie de reparații capitale. De asta nici nu zburau, erau trase pe dreapta. Acum facem reperații continuu și am ajuns la peste 180 de planoare și avioane apte de zbor în cele 15 aerocluburi teritoriale pe care le avem. Am creat două baze proprii, la Craiova și la Brașov, cu oamenii din fabricile de acolo. Practic, noi reparăm tot ce înseamnă planoare și avioane românești. Dar cum vă spuneam… asta a durat mulți ani. Ai nevoie de finanțare, de resurse umane, de aprobări. Oamenii trebuie să fie calificați, dacă nu, îi califici tu”, a explicat directorul, conform insociety.ro.

Conform declaraţiei de avere, George Rotaru are un împrumut de 786.000 RON, două apartamente în Bucureşti, unul de 90 mp, unde deţine o cotă parte de 33%, şi unul de 108 mp, unde este proprietar în proporţie de 100%. În ultimul an, George Rotaru a încasat 105.461 RON salariu ca director general al Aeroclubului României, dar şi 76.776 RON, ca administrator şi membru în CA la TAROM.

La Aeroclubul României este secondat de Iana Marina, director general adjunct, Dan Chiriac, director zbor, Opriceana Marin, director tehnic, şi Nicola Gabriela, director economic.

Tot conform datelor publice, Aeroclubul României plăteşte sporuri tuturor angajaţilor. Culmea, nu directorul general primeşte cel mai mare spor. Acesta are un salariu de 8700 lei brut pe lună şi încasează un spor de condiţii vătămătoare de 1021 lei. Cel mai mare spor îl încasează comandantul detaşamentului de zbor, comandantul aeroclubului teritorial şi şeful serviciului aerodrom. Toţi trei primesc lunar un spor de 1132 lei, care se adaugă salariillor de 7546 lei brut.

Cel mai mic spor plătit de Aeroclubul României este de 285 lei.

Ce buget are Aeroclubul României. "Personalul, mult subdimensionat"

Am întrebat la Aeroclubul României care este bugetul instituţiei, pe 2023. În ceea ce priveşte angajaţii, cei de la Aeroclubul României spun că "personalul este mult subdimensionat".

"Bugetul Aeroclubului României pentru anul 2023 este aprobat prin Legea Bugetutui de Stat nr 368 t2022 astfet: subvenţie de la bugetul de stat în suma de

139.940 lei şi venituri proprii în suma de 7.233 lei.

Conform organigramei aprobate, prin OMTI ff.458/2022, Aeroclubul României are in structura organizatorică un număr de 336 posturi, din care 296 posturi

ocupate. Personalul este mult subdimensionat având in vedere domeniul de activitate complex al instituţiei si al numărului de puncte de lucru (19 - reprezintă aerocluburile teritoriale, secţiile acestora, sediul central, cete două baze de întreţinere)", se arată în răspunsul Aeroclubului României.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News