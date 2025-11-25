€ 5.0890
|
$ 4.4112
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.4112
 
DCNews Stiri Pedepse penale pentru cei care distrug spațiile verzi. E lovitură! Robert Negoiță, primul mesaj
Data actualizării: 17:14 25 Noi 2025 | Data publicării: 15:59 25 Noi 2025

Pedepse penale pentru cei care distrug spațiile verzi. E lovitură! Robert Negoiță, primul mesaj
Autor: Anca Murgoci

robert-negoita_01490500 Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Foto: Agerpres
 

Primarul Sectorului 3 salută inițiativa Ministerului Mediului de înăsprire a sancțiunilor pentru distrugerea spațiilor verzi urbane.

Primarul Sectorului 3, Robert Sorin Negoiță, a transmis o adresă oficială către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în atenția ministrului Diana-Anda Buzoianu, prin care felicită inițiativa de modificare a Codului Silvic pentru introducerea unui regim penal aplicabil celor care taie, distrug sau degradează arborii din zonele verzi ale orașelor.

Această măsură reprezintă un pas necesar și mult așteptat pentru protejarea spațiilor verzi urbane

Edilul subliniază că această măsură reprezintă un pas necesar și mult așteptat pentru protejarea spațiilor verzi urbane, afectate în ultimii ani de retrocedări ilegale și defrișări masive. În document, primarul amintește că Primăria Sectorului 3 propune de mulți ani o astfel de schimbare legislativă, menită să descurajeze acțiunile care pun în pericol sănătatea comunității.

Totodată, Robert Negoiță solicită ca modificările legislative să includă și măsuri de responsabilizare a celor care au produs deja distrugeri ale spațiilor verzi. Ca exemplu este menționată situația celor 12 hectare retrocedate ilegal din Parcul IOR, unde, în ciuda sancțiunilor și acțiunilor în instanță, sute de arbori au fost tăiați sau otrăviți. Primarul propune introducerea unei obligații legale ca proprietarii care au generat astfel de distrugeri să replanteze cel puțin dublul numărului de copaci eliminați, pe același amplasament.

Primarul Sectorului 3 își exprimă în final aprecierea pentru deschiderea și determinarea Ministerului Mediului și își manifestă speranța că și această propunere va fi analizată cu aceeași seriozitate, în beneficiul tuturor comunităților urbane din România.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Pasajul Unirii. Ce se întâmplă cu proiectul care ar putea schimba fața Bucureștiului. Explicația lui Robert Negoiță / video 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

robert negoita
ministerul mediului
parcul ior
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Zece femei și copii au fost răpiți dintr-un sat din Nigeria
Publicat acum 4 minute
Ucraina a acceptat acordul de pace cu Rusia, anunță un oficial american
Publicat acum 14 minute
Trei manageri turci din industria de apărare, arestați pentru spionaj în favoarea altor țări
Publicat acum 30 minute
Ungaria riscă să-și piardă dreptul de vot în Consiliul UE. Parlamentul cere sancțiuni imediate: Statul de drept, în colaps
Publicat acum 41 minute
România scapă de suspendarea fondurilor europene. CE vine, totuși, cu un avertisment
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Noi 2025
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat acum 20 ore si 45 minute
Decizie în CSAT. Bogdan Chirieac: Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența. Este moartă
Publicat pe 23 Noi 2025
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
Publicat pe 24 Noi 2025
Răsturnare de situație cu soția „înșelată”. Mesaj pentru senatoarea POT, Valentina Aldea
Publicat pe 24 Noi 2025
Românii nu vor mai putea intra în Marea Britanie fără autorizație, începând cu februarie 2026
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close