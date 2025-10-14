€ 5.0879
Data actualizării: 13:45 14 Oct 2025 | Data publicării: 13:42 14 Oct 2025

PAS propune un nou premier în Republica Moldova. Cine este Alexandru Munteanu / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

maia-sandu_81932600 Sursa foto Agerpres
 

PAS îl va propune pe Alexandru Munteanu pentru funcţia de prim-ministru după validarea noului parlament.

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), care a câştigat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, îl va propune pe economistul, profesorul universitar şi omul de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcţia de prim-ministru, după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituţională (CC) şi convocarea şedinţei de constituire a noului parlament de către preşedinta Maia Sandu, a anunţat marţi preşedintele PAS, Igor Grosu, relatează Radio Moldova citat de Agerpres.

"PAS va aştepta validarea mandatelor de deputat de către CC şi convocarea şedinţei parlamentului de către preşedinta (Maia) Sandu, iar după constituirea fracţiunilor parlamentare, vom merge la preşedintă cu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcţia de prim-ministru", a precizat Igor Grosu, care este preşedintele parlamentului în legislatura 26.07.2021 - 20.10.2025.

Alexandru Munteanu are o vastă experienţă în domeniul investiţiilor şi al cooperării internaţionale. Este fondatorul companiei 4i Capital Partners şi preşedintele Alianţei Franceze din Republica Moldova, organizaţie pe care o conduce de peste trei decenii.

Născut la 20 ianuarie 1964, la Chişinău, Munteanu a urmat studii în fizică şi a activat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe, iar ulterior a devenit lector conferenţiar la Universitatea Tehnică a Moldovei, unde a predat disciplina Bazele Teoretice ale Electrotehnicii. În perioada formării instituţiilor financiare naţionale, a ocupat funcţii de conducere în cadrul Băncii Naţionale a Moldovei, fiind şef al Secţiei Operaţiuni Valutare şi director adjunct al Departamentului Relaţii Externe.

După ce a urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relaţii internaţionale, bănci şi finanţe, Munteanu a activat la Banca Mondială în Washington D.C. şi ulterior în mediul privat internaţional. În Republica Moldova, a fost director adjunct al Centrului de Investigaţii Strategice şi Reforme (CISR), director al reprezentanţei Fondului American de Investiţii WNISEF, precum şi membru al consiliilor de administraţie ale mai multor companii din Moldova şi Ucraina.

Începând cu 2007, Munteanu a condus Departamentul de Investiţii Directe al Dragon Capital (Ucraina), iar din 2016 este fondatorul 4i Capital Partners, o companie de investiţii cu activitate în Europa de Est. De asemenea, a fost membru şi co-preşedinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate de la Viena şi preşedinte al Consiliului de Patroni al Şcolii Internaţionale Pechersk School International (PSI) din Kiev.

Pentru meritele sale, în 2006 a fost decorat cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Legion d'Honneur) al Republicii Franceze.

"Republica Moldova are nevoie de oameni bine pregătiţi, cu experienţă economică vastă, care să conducă efortul de aderare la UE şi dezvoltare economică. Îi mulţumim domnului Munteanu, cu o carieră impresionantă, că a ales să se implice când ţara are nevoie", a mai transmis Igor Grosu.

Prim-ministrul în exerciţiu, Dorin Recean, a anunţat luni că renunţă la funcţia de premier, în pofida intenţiei PAS de a-l menţine la conducerea viitorului guvern, precum şi la mandatul de deputat, câştigat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dorin Recean a declarat că este onorat de încrederea pe care Partidul Acţiune şi Solidaritate i-a oferit-o. Totuşi, el a precizat că decizia sa este una personală.

"Mandatul meu se încheie odată cu expirarea mandatului actual al Guvernului (...) Nu voi continua să fiu în viaţa publică şi viaţa politică, voi depune mandatul de deputat imediat ce votăm noul guvern, şi după asta merg să-mi continui parcursul profesional pe care l-am lăsat deoparte acum câţiva ani. Cu toate acestea, niciodată nu voi ezita să ajut echipa", a declarat Dorin Recean într-o conferinţă de presă susţinută la parlament împreună cu liderul PAS, Igor Grosu.

