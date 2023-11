Parlamentul, iluminat în turcoaz. Vaccinarea, strategie globală pentru eliminarea cancerului de col uterin

În prezent, cancerul de col uterin este cel mai frecvent tip de cancer ginecologic diagnosticat în România, în rândul femeilor de vârstă activă 35-44 de ani. Infecţia cu HPV este implicată în apariția a 99% din cazurile de cancer de col uterin, în dezvoltarea verucilor genitale, și a altor tipuri de cancer ale organelor genitale masculine sau feminine (penian, vaginal sau vulvar), cancere anale și orofaringiene. Vaccinarea anti-HPV este aproape 100% eficace în prevenirea majorității infecțiilor care produc leziunile colului uterin.

Cu ocazia aniversării a trei ani de la lansarea Strategiei Globale de Eliminare a Cancerului de Col Uterin de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS), România se alătură eforturilor de conștientizare prin iluminarea în turcoaz a celei de-a doua clădire ca mărime din lume – Palatul Parlamentului.

Organizația Mondială a Sănătății a lansat Strategia Globală de Eliminare a Cancerului de col uterin, în anul 2020, stabilind ca obiective pentru eliminarea cancerului de col uterin o acoperire vaccinală de 90% la fetele 11-15 ani, 70% acoperire cu servicii de screening organizat la femeile 35-45 ani și 90% din femeile depistate cu cancer preluate în tratament. De asemenea, pentru statele cu incidență crescută a cancerului de col uterin, IARC/OMS recomandă concentrarea eforturilor pe creșterea acoperirii vaccinale anti-HPV.

Vaccinul HPV, gratuit pentru copii, compensat pentru adulți

La inițiativa Ministerului Sănătății, începând din decembrie 2023, vaccinul HPV va fi deveni mai accesibil si pentru femeile între 18 și 45 de ani care nu au beneficiat de vaccinare anti-HPV în adolescență, acestea putandu-si procura vaccinul anti-HPV în regim compensat.

”Politica de prevenție în domeniul cancerului este o prioritate a Ministerului Sănătății, care a schimbat fundamental modul în care se realizează accesul la vaccinarea anti-HPV prin introducerea compensării integrale a vaccinului la fetele si băieții cu vârsta cuprinsă între 11-19 ani și prin introducerea compensării de 50% la femeile cu vârsta intre 19 si 45 de ani”, a declarat Ministrul sănătății, Prof. univ.dr. Alexandru Rafila.

În acest context de transformare și progres, eforturile autorităților sunt susținute nu doar de parteneriatele solide cu organizațiile non-guvernamentale, ci și cu sectorul privat. Colaborarea între aceste entități joacă un rol esențial în amplificarea mesajelor de conștientizare și în implementarea de strategii eficiente pentru combaterea cancerului de col uterin, în contextul în care atât rata de vaccinare anti-HPV (aproximativ 10%) cât și procentul femeilor în vârstă de peste 15 ani care au beneficiat de un test de screening pentru cancerul de col uterin (30%, față de media U.E, 59,5%) sunt mult mai reduse decât în restul țărilor europene.

Fundația Renașterea, 22 de ani de luptă cu cancerul

Organizată de Fundația Renașterea cu sprijinul MSD România, iluminarea în turcoaz marchează trei ani de progrese realizate în România în prevenția și lupta împotriva cancerului de col uterin, inclusiv facilitarea accesului la vaccinarea anti-HPV.

„Implicarea Fundației Renașterea în inițiativele dedicate combaterii cancerului de col uterin reafirmă scopul nostru din cei peste 22 de ani de existență, și anume acela de a informa femeile cu privire la importanța prevenției, a controalelor medicale regulate și a depistării precoce a afecțiunilor ginecologice. Pașii realizați de țara noastră în ultimii trei ani pentru îmbunătățirea gradului de conștientizare privind prevenția, extinderea accesului la vaccinare și promovarea importanței testelor Babes Papanicolau si HPV pentru depistarea din timp a cancerului de col uterin sunt vitali pentru sănătatea femeilor din România”, declară Mihaela Geoană, Președinte Fondator Fundația Renașterea.

„Ne implicăm an de an în demersurile globale de conștientizare a cancerului de col uterin și în inițiativele de prevenție a acestei boli care afectează anual sute de mii de femei din întreaga lume. În această perioadă de trei ani de zile de la mișcarea globală a OMS pentru eliminarea cancerului de col uterin, consider că reziliența, progresul și transformarea au definit acțiunile României în direcția eliminării acestei afecțiuni și prevenirea altor cancere determinate de HPV. România poate fi un lider regional în eliminarea cancerelor determinate de HPV prin noul model de acces la vaccinarea anti-HPV, precum și prin accesul la noi opțiuni de tratament, precum imunoterapia”, afirmă Cyril Schiever, Președinte MSD Mid Europe Region.

Organizații din întreaga lume marchează pe 17 noiembrie Ziua Globală de Eliminare a Cancerului de Col Uterin și peste 100 de clădiri vor fi iluminate în turcoaz ca un demers de conștientizare a acestei afecțiuni.

Fundația Renașterea – Campania dedicată Prevenției și Depistării Precoce a Cancerului de Col Uterin

Misiunea Fundației Renașterea este de a crește gradul de conștientizare al populației privind importanța adoptării unui stil de viață sănătos, de promovare a educației pentru sănătate, de consolidare a responsabilități civice în România și de creare a unor parteneriate în beneficiul sănătății românilor.

Fundația Renașterea a fost implicată activ, in ultimii 20 de ani în Campania de Prevenție și Depistare Precoce a Cancerului de Col Uterin, prin programe de educație pentru sănătate la nivel național, oferirea de teste ginecologice la Centrul Medical de Excelență Renașterea și prin Unitățile Mobile de Diagnostic (peste 40.000 de teste Babeș Papanicolau efectuate in gratuitate), a derulat campania de informare #HotărăștePentruViitor asupra importanței vaccinării anti HPV, în 17 localități și derulează proiectul ReThink HPV Vaccination, co-finanțat de Comisia Europeană, până în ianuarie 2025.

