Paradă a mumiilor regale, la Cairo. Blestemul faraonilor, invocat în ultimele zile

Mumiile vor fi expuse la NMEC, un uriaş edificiu modern construit în ultimii ani în sudul capitalei egiptene, care urmează să îşi deschidă porţile la jumătatea lunii aprilie.



Sâmbătă, de la 18:00 (16:00 GMT), 22 de mumii regale, dintre care 18 ale unor regi şi patru ale unor regine, vor fi transportate la sediul NMEC în ordine cronologică, fiecare într-un car decorat în stil faraonic ce va purta numele respectivului suveran.



Drumul, care va dura aproximativ 40 de minute, va fi efectuat sub atenta supraveghere a poliţiei.



Faraonul Seqenenre Taa (secolul al XVI-lea î.e.n.) din dinastia a XVII-a va conduce cortegiul, care va fi închis de Ramses al IX-lea (secolul al XII-lea î.e.n.) din a XX-a dinastie. Mai bine cunoscuţi publicului larg, Ramses al II-lea şi Hatshepsut vor face, de asemenea, parte din parada de aur a faraonilor.



Evenimentul va fi acompaniat de spectacole muzicale difuzate în direct la televiziunea egipteană.



Descoperite lângă Luxor (sud) începând din 1881, majoritatea celor 22 de mumii nu au părăsit Muzeul Egiptean din Cairo, situat în Piaţa Tahrir din centrul capitalei de la începutul secolului XX.



Din anii 1950, mumiile au fost expuse una lângă cealaltă într-o sală mică, fără explicaţii muzeografice clare.



Pentru transportul de sâmbătă, ele vor fi plasate într-un înveliş care conţine azot, în condiţii similare cu cele ale carcaselor de la expoziţie. De asemenea, carele folosite la transportul lor vor fi echipate cu mecanisme de absorbţie a şocurilor.



La NMEC, mumiile vor fi expuse în casete mai moderne pentru un mai bun control al temperaturii şi umidităţii faţă de vechiul muzeu, a explicat pentru AFP Salima Ikram, profesoară de egiptologie la Universitatea Americană din Cairo, specialistă în mumificare.



Ele vor fi prezentate individual alături de sarcofagele lor, într-un cadru ce aminteşte de mormintele subterane ale regilor şi vor fi însoţite de o biografie. Imaginile scanate ale unora dintre ele vor fi de asemenea expuse.



Mumiile vor fi prezentate în premieră într-un mod frumos, în scopuri educative. Nu pentru senzaţionalism, a declarat pentru AFP egiptologul egiptean Zahi Hawass.



Potrivit acestuia, caracterul macabru al mumiilor a pus pe fugă în trecut cel puţin un vizitator. N-o să uit niciodată când am condus-o pe (prinţesa) Margareta, sora reginei Elisabeta a II-a (a Marii Britanii), la muzeu - a închis ochii şi a fugit, a declarat el.



După ani de instabilitate ca urmare a revoltei populare din 2011, care a dat o lovitură grea turismului, Egiptul încearcă să readucă vizitatorii prin promovarea NMEC sau a Marelui Muzeu Egiptean (GEM) din apropiere de piramidele Giza, care urmează să fie inaugurat lunile următoare.





Blestemul faraonilor





GEM, un proiect uriaş, va găzdui colecţii faraonice de la Muzeul Cairo, inclusiv faimoasa comoară a regelui Tutankhamon.



Descoperit în 1922, mormântul lui Tutankhamon (secolul al XIV-lea î.e.n.), ascundea mumia tânărului rege şi numeroase obiecte din aur, alabastru şi fildeş.



Tutankhamon este vedeta GEM. Dacă nu există mumii la NMEC, nimeni nu va merge acolo, a spus Hawass.



În aşteptarea serii de sâmbătă, marea paradă, promovată intens de autorităţi cu videoclipuri online, a făcut senzaţie pe reţelele sociale.



Folosind un hashtag în arabă care se traduce prin blestemul faraonilor, numeroşi internauţi au asociat recentele dezastre din Egipt cu un blestem care ar fi fost provocat de mutarea mumiilor faraonilor.



În decurs de o săptămână, Egiptul a fost afectat de blocarea Canalului Suez de o navă portcontainer, un accident de tren care a lăsat în urmă 18 morţi în Sohag (sud) şi decesul a cel puţin 25 de persoane din cauza prăbuşirii unui imobil din Cairo.



Blestemul faraonului a fost evocat de presă în anii 1920, după descoperirea mormântului lui Tuthankamon, deoarece membrii echipei arheologice ar fi murit în circumstanţe misterioase.