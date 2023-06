Papa Francisc a fost externat din spital, la nouă zile după intervenţia chirugicală - Video

Suveranul pontif, în vârstă de 86 de ani, a părăsit spitalul Gemelli din Roma într-un fotoliu rulant, făcând cu mâna reporterilor şi simpatizanţilor aflaţi la intrarea principală în timp ce se îndrepta către un autovehicul care îl aştepta.



Papa este bine. Este într-o stare mai bună decât înainte, le-a declarat Sergio Alfieri, chirurgul-şef care l-a operat pe papa Francisc pe 7 iunie, reporterilor aflaţi în faţa spitalului după plecarea suveranului pontif.



Alfieri a precizat că papa are o stare de sănătate care îi poate permite să călătorească. Suveranul pontif are programate călătorii în Portugalia la începutul lui august şi în Mongolia la sfârşitul aceleiaşi luni.



Audienţele papei au fost anulate până pe data de 18 iunie. În mod tradiţional, papa Francisc nu are programate audienţe în iulie, lună în care singurele apariţii publice ale lui sunt la rugăciunea de duminică. Prin urmare, va avea la dispoziţie întreaga lună iulie pentru a se odihni înainte de călătoriile din august.

Citește și - Ucraina spune că nu are cunoștință de o misiune de pace în care ar fi implicat Vaticanul

Ucraina a precizat la începutul lunii mai faptul că nu are 'nicio cunoștință' despre o misiune de pace în care să fie implicat Vaticanul pentru a soluționa conflictul cu Rusia.

'Președintele Zelenski nu a consimțit la astfel de discuții în numele Ucrainei', a declarat pentru CNN un oficial ucrainean apropiat de biroul prezidențial. 'Dacă au loc discuții, acestea au loc fără știrea sau binecuvântarea noastră'.

Oficialul a respins orice rol papal, după ce Papa Francisc a declarat jurnaliștilor că Vaticanul face parte dintr-o misiune secretă de a pune capăt războiului din Ucraina.

'Misiunea este în desfășurare acum, dar nu este încă publică', a spus el după o călătorie de trei zile în Ungaria. 'Când va fi publică, o voi dezvălui', a adăugat Papa Francisc. Vezi știrea aici!

Săptămâna trecută, premierul ucrainean Denis Șmihal s-a întâlnit cu Papa Francisc la Vatican și a declarat că a discutat o 'formulă de pace' propusă de Zelenski. Vezi articolul aici!

