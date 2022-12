Palatul Buckingham a anunțat prima defilare de ziua Regelui Charles al III-lea. Noi roluri pentru prințul William, Kate Middleton și Camila, Regina Consort

Palatul Buckingham a anunțat că parada aniversară, denumită Trooping of the Colour, a Regelui Charles al III-lea va avea loc pe 17 iunie 2023. Chiar dacă Charles împlinește 75 de ani pe 14 noiembrie, este un obicei ca parada de ziua aniversară să aibă loc vara. În timpul domniei record a reginei Elisabeta a III-aTrooping of the Color s-a ținut în iunie, deși ziua ei de naștere a fost în aprilie.

Parada lui Charles va aduna „peste 1.400 de soldați care defilează, 200 de cai și 400 de muzicieni”.

Parada se va deplasa de la Palatul Buckingham până la Horse Guard's Parade, alături de membrii familiei regale călare și în trăsuri. Seara se va încheia cu un survol al forțelor aeriene britanice, Familia Regală asistând de la un balcon al Palatului Buckingham.

S-a anunțat, de asemenea, că Kate Middleton a fost numită colonel al Gărzilor Irlandeze, în timp ce prințul William este acum colonel al Gărzii Galilor. Camila, Regina Consort deține acum rolul de colonel al Gărzilor Grenadier.

Parada va avea loc la aproape o lună după ceremonia de încoronare a lui Charles, programată pentru data de 6 mai la Westminster Abbey din Londra.

Regele s-a pregătit pentru încoronare

Regele Charles al III-lea a „călătorit neobosit prin țară” și s-a pregătit „pentru o serie de turnee, atât înainte de încoronarea sa pe 6 mai, cât și după încoronare”, potrivit expertului regal Katie Nicholl.

Acesta a solicitat ca sora și fratele său mai mici, Prințesa Anne, 72 de ani și Prințul Edward, 58 de ani, să fie numiți consilieri de stat. Mișcarea a fost necesară din cauza faptului că prințul Andrew a fost descărcat de toate îndatoririle sale regale și prințul Harry a renunțat de la îndatoririle regale în 2020.

La începutul acestei luni, Coroana Sfântului Eduard a fost scoasă din Turnul Londrei pentru a fi pregătită pentru Încoronare. Coroana Sfântului Eduard a fost „făcută pentru Regele Charles al II-lea în 1661”, iar luarea ei din Turnul Londrei „va permite ca lucrările de redimensionare să înceapă înainte de Încoronare”.

Coroana lui Charles a fost comandată pentru prima dată în 1661 și este alcătuită dintr-un cadru din aur solid, fixat cu rubine, ametiste, safire, granat, topaze și turmaline. Coroana are un capac de catifea cu o bandă de hermină. Coroana include patru cruci-pattée, patru flori de crin și două arcade, conform ET.

